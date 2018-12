Racek v domě i stržený nehet. Výběr nejbizarnějších telefonátů

Pohotovostní linka záchranné služby slouží pouze k opravdu vážným případům. Tu a tam se však najdou lidé, kteří si nejspíše moc neuvědomují, co znamená akutní. Pohotovostní linka z anglického Exeteru South Western Ambulance Service (SWAS) zveřejnila přepisy několika opravdu stěží uvěřitelných telefonátů. Kromě pobavení tím však chce upozornit občany na vážnost situace. Informoval o tom server Daily Mail.

Vánoce bývají pro pohotovostní služby nejvíce zaneprázdněným obdobím v roce, proto by měli lidé volat opravdu jen ve vážných situacích. "Volání pohotovosti v případě, kdy to není vůbec nutné, pouze zvyšuje tlak na už tak nízké kapacity našich linek a v konečném důsledku to může způsobit, že se nakonec nedostane včasné pomoci lidem, kteří ji opravdu potřebují," tvrdí David Fletcher z ambulance SWAS.

Vetřelec v domě

Operátor: Tady ambulance. Pacient dýchá?

Volající: Zrovna jsem se vrátil domů a našel jsem tady racka.

Operátor: Vy jste našel racka ve svém domě?

Volající: A ten racek krvácí. Víte, je to ještě děťátko.

Operátor: Pane, my nepomáháme zvířatům, ale lidem.

Noční můry

Operátor: Takže, co se vám stalo? Jaké máte symptomy?

Volající: Pořád mívám velmi, velmi divné sny.

"Vážné" poranění

Volající: Už se mi to kdysi stalo. Celý můj nehet je stržený a krvácí to. A posledně mi řekli, že budu muset do nemocnice.

Operátor: Tahle linka je extrémně zaneprázdněná a její prioritou je pomoct pacientům, kteří jsou v okamžitém ohrožení života.

Volající: Ano. Zrovna jsem byl v nemocnici tři hodiny a nikdo si mě ani nevšiml.

"Zemřel mi pes"

Volající: Jde o mého psa. Zemřel. Je mrtvý.

Operátor: Váš pes zemřel?

Volající: Ano, dneska.

Operátor: My jsme pohotovostní služba a nezabýváme se zvířaty. Chápete?

Volající: Rozumím. Moc vám děkuji za vaši pomoc.

Operátor: Nemáte zač.

Nevhodná rada

Volající: Dobrý den, musíte vypnout své houkačky. Ubližuje to lidskému sluchu a může to způsobit nehodu. Nevím, komu bych to měla zavolat. Ale tohle je číslo na záchranku, takže volám vám.

Operátor: Dobře, paní. Jaká je vaše adresa?

Volající: Nechci vám dávat svou adresu, protože potom řeknete, že můj telefonát byl nevhodný.