Rakousko: Už víme, že se mnozí běženci nechtějí integrovat

Rakouský kancléř Sebastian Kurz při setkání se zahraničními novináři odmítl kritiku své země kvůli údajně příliš restriktivnímu přístupu k migrační problematice. Připomněl, že osmimilionové Rakousko jen loni přijalo zhruba 150 tisíc lidí.

"Vždy jsem trochu iritován, když nám někdo dává lekce, když nám kážou jiní, kteří přijali jen zlomek toho, co my," řekl Kurz. Zatížení Itálie, kam nyní připlouvá nejvíce migrantů ze severní Afriky, je podle něj jen jedním z pohledů na migrační problematiku. Výrazné zatížení nesou i země, jako je Německo, Švédsko či Rakousko, kam migranti následně směřují a kde lidé s právem na azyl hodlají často strávit zbytek života.

Kurz, který vede v nynější koaliční vládě rakouské lidovce, zároveň zdůraznil, že země EU musejí v první řadě hledat společné evropské řešení. "To podle mne prospěje úplně všem," poznamenal.

Rakouský vicekancléř Heinz-Christian Strache, předseda protimigrační Svobodné strany Rakouska (FPÖ), ve Vídni hájil statistiky poukazující na složitější integraci lidí z jiných civilizačních okruhů mimo Evropu či "z islámské kultury".

"Souvisí to s úrovní vzdělání lidí, kteří přicházejí. Někteří ani nechodili do základní školy. Souvisí to také s patriarchální společností, s hodnotami těchto kultur. Statistiky ukazují, že mnozí z těchto lidí se buď nechtějí, nebo nemohou integrovat do naší společnosti," prohlásil Strache. Fakt, že se někdo naučí německy, podle něj nestačí, pokud chybí úcta k rovnosti mužů a žen a dotyčný souhlasí například se sňatky z donucení či ženskou obřízkou. "V důsledku tito lidé často neseženou práci a zatěžují náš sociální systém, což je něco, co není dlouhodobě udržitelné," dodal Strache.

Kancléř Kurz následně připomněl, že to byl právě on, kdo byl sedm let za integrační snahy v Rakousku zodpovědný. "Nikdy není možné generalizovat. Samozřejmě, že zjišťujeme, co se dá dělat, abychom integraci napomohli," podotkl. Statistiky také podle něj ukazují, že lidé z určitých skupin mají obvykle s integrací v Rakousku menší potíže než lidé odjinud. Největší menšinou v Rakousku jsou občané Německa, potíže obvykle nemají ani imigranti z různých zemí východní Evropy.

"Jinak ano. V tomto srovnání mají imigranti z Afghánistánu nebo Čečenska výrazně větší potíže. A to koneckonců odpovídá i zkušenosti dalších států. Vzdálenější kulturní skupiny to mají těžší. Mnohdy mají nižší úroveň vzdělání, někdy přicházejí s určitými tradicemi souvisejícími s náboženstvím a opět do Rakouska importují třeba antisemitismus," poznamenal rakouský kancléř. Úspěšná integrace podle něj vždy závisí především na jednotlivci, který má, či nemá o zapojení do nové společnosti zájem.