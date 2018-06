Rasismus na univerzitách je denním chlebem, tvrdí nová data

Na univerzitách ve Velké Británii bojují s narůstajícím počtem rasistických incidentů. Ty za poslední dva roky vzrostly o více než 60 procent. Zjistil to server The Independent, který si na základě práva o svobodě informací tyto údaje vyžádal.

Univerzity by měly začít více bojovat proti rasismu. Razantní zvýšení počtu rasistických urážek by moho v následujících letech ještě vzrůst, pokud se situace nezačne efektivně řešit, varuje The Independent.

Podle National Union of Students (NUS) se rasismus objevuje denně napříč vysokými školami v celém Spojeném království. Častokrát si ale studenti u vedení univerzity nestěžují, protože se bojí, že by jejich stížnosti nebyly brány vážně.

Důkazem nově objevených čísel jsou i nedávné incidenty, o kterých britská média psala. Na univerzitě v Nottinghamu skandovali někteří studenti na chodbách rasistické pokřiky, v Sheffieldu zase po studentovi černé pleti někdo hodil slupku od banánu.

Analýza The Independent vykázala konkrétní čísla: v roce 2017 bylo ve Spojeném království nahlášeno na univerzitách celkem 129 rasistických incidentů, dva roky nazpět to přitom bylo "jen" 80 případů. To činní nárůst o 61 procent.

Informace serveru poskytlo celkem 94 univerzit, přičemž takřka dvě pětiny z těchto institucí (34 procent) zaznamenaly za poslední dva roky nárůst rasistických urážek.

Nejen rasistické urážky

Podle NUS je ale celý problém ještě hlubšího charakteru. Netýká se jen rasismu, ale i náboženství. I zde podle dat, jež The Independent získal, oproti roku 2015 (šest případů) se počet těchto nahlášených incidentů v roce 2017 zdvojnásobil.

Během posledních třech let zaznamenalo celkem 26 univerzit incidenty spojené s antisemitismem nebo islámofobií. Minulý měsíc univerzita v Exeteru dokonce vyloučila skupinu studentů práv, kteří rasisticky pomlouvali své spolužáky prostřednictvím aplikace WhatsApp. Konverzaci poté sdíleli na svém Facebooku.

Podle dat The Independent nejsou však všichni studenti za podobné prohřešky okamžitě vyloučeni. Někteří jsou pouze na čas suspendováni, pokutováni nebo jen varováni či kázeňsky potrestáni, případně se musí veřejně omluvit.

Ilyas Nagdee z NUS vidí v "měkkosti" univerzit hlavní problém. Problémy, které studenti nahlásili, školy moc neřešily a jejich stížnosti kolikrát smetly ze stolu. I proto ztrácí víru v to, že je univerzita ochrání. "Nevěří, že se dočkají spravedlnosti, kterou chtějí," řekl Nagdee.

A jaké navrhuje řešení? "První krok musí udělat univerzity. Musí převzít zodpovědnost a umět rozpoznat problém. Dokud se tak nestane, budou i nadále vnímány jako liberální místo tolerance, ačkoliv všechny údaje a důkazy ukazují na to, že tomu tak není. Jsem si jistý, že celkové číslo rasistických incidentů je ve skutečnosti ještě mnohem vyšší a nepřekvapilo by mě, kdyby čísla v budoucnosti ještě rostla," uvedl Nagdee.