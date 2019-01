Řecko opustilo po roce 2010 na 360 tisíc lidí

Řecko opustilo po roce 2010 kvůli hospodářské krizi a s ní spojeným nedostatkem perspektivy, nízkým platům a vysoké nezaměstnanosti na 360 tisíc lidí. Vyplývá to ze studie největšího řeckého hospodářského institutu KEPE, ze které cituje aténský list Kathimerini. Mnozí byli vysoce kvalifikovaní - lékaři, inženýři, ale i pečovatelé.

Porodnost se snížila natolik, že pokud by tento trend pokračoval, zmenší se počet obyvatel v příštích 50 letech na polovinu. Důsledky by byly drastické. Například věk odchodu do důchodu by se musel zvýšit na 73 let ze stávajících 67 let, uvádí studie. V současnosti v zemi žije 10,8 milionu obyvatel.

Podle údajů aténského svazu lékařů z Řecka od roku 2010 odešlo 18 tisíc mladých řeckých doktorů a tisíce pečovatelů. Zemi opouštějí i inženýři a další vysoce kvalifikovaní lidé. Většina z nich dnes pracuje v Británii, Německu a arabských státech Perského zálivu, napsal týdeník Der Spiegel.

Řecko se v roce 2010 ocitlo na pokraji finančního kolapsu a bylo nuceno požádat o záchranný úvěr. Nakonec obdrželo celkem tři v celkové výši 290 miliard eur (7,5 bilionu korun). Půjčky však doprovázely přísné podmínky, včetně výdajových škrtů vlády, růstu daní a ekonomických reforem. Od vypuknutí krize řecká ekonomika klesla o čtvrtinu a třetina obyvatel se propadla do chudoby.

Z úsporného záchranného programu Atény vystoupily až loni v srpnu. Vláda odhaduje, že se míra nezaměstnanosti díky oživení ekonomiky v loňském roce snížila na 18,4 procenta a letos dále klesne na 18,2 procenta. Je přesto dlouhodobě nejvyšší v celé Evropské unii.