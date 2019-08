Řecko převzalo štafetu. Je znovu hlavní branou migrantů

Počet migrantů přicházejících z Afriky do Španělska od začátku letošního roku meziročně klesl o 39 procent. Informoval o tom deník El País. K poklesu podle něj výrazně přispěla pomoc marockých úřadů. Zatímco loni bylo Španělsko hlavní vstupní branou migrantů přes Středomoří do Evropy, letos se jí opět stalo Řecko, vyplývá ze statistiky Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR).

Od začátku roku připlulo do Španělska přes Středozemní moře 14 500 migrantů, další 3500 se jich do Španělska dostalo v Maroku překonáním hranic dvou španělských enkláv Ceuta a Melilla. Proti stejnému období v loňském roce to tak bylo o 39 procent méně.

Do Řecka přišlo letos od ledna podle UNHCR celkem 26 770 migrantů, z toho asi 20 tisíc přes moře, zbytek dorazil z Turecka přes pozemní hranici. Do Itálie doplulo letos 4240 migrantů, zatímco loni jich bylo 23 370 a předloni 119 370. Migrační vlnu do Itálie zastavila vláda, která nastoupila do úřadu loni březnu a která si za svou přísnou protiimigrační politiku vysloužila širokou kritiku.

Španělsko se stalo hlavní vstupní branou afrických migrantů do Evropy loni, kdy se s počtem 65 tisíc běženců dostalo před Itálii (23 370) i Řecko (50 500). V letech 2017 a 2016 držela prvenství v této statistice Itálie (119 370 a 181 440).

Masovou migrační vlnu zažila Evropa v roce 2015, kdy do EU dorazilo přes milion běženců, z toho na 860 tisíc přes Řecko. Přiliv běženců touto trasou pomohla výrazně omezit dohoda EU s Tureckem. Ankara totiž výrazně zpřísnila hraniční kontroly výměnou za finanční pomoc z Bruselu, příslib bezvízového styku pro Turky a obnovení jednání o vstupu Turecka do EU.