Řečtí železničáři pokračují druhý den ve stávce v reakci na tragickou srážku.

Zaměstnanci řeckých železnic v pátek druhým dnem pokračují ve stávce v reakci na srážku dvou vlaků, při níž v úterý pozdě večer zemřelo nejméně 57 lidí, mezi nimi mnoho univerzitních studentů. Další protesty se očekávají později během pátku.

"Federace bila na poplach už spoustu let, ale nikdo ji nebral vážně," cituje agentura Reuters hlavní odborovou organizaci železničářů. Její představitelé požadují schůzku s novým ministrem dopravy Jorgosem Gerapetritisem, který byl do funkce jmenován po havárii s tím, aby zajistil, že se podobná tragédie už nikdy nebude opakovat. Odboráři chtějí, aby jim předložil jasný časový rámec pro zavedení nových bezpečnostních opatření. Nehoda se stala, když do sebe čelně narazily osobní a nákladní vlak jedoucí po stejné koleji.

Na místě neštěstí pokračuje odklízení trosek vlaků, hasiči plánují zakončit práce během pátku, upozorňují však, že to ještě není úplně jisté. Podle agentury Reuters není jasné, zda se stále nějací lidé pohřešují a kolik jich je.

Ve čtvrtek u nemocnice v Larise, kam bylo odvezeno mnoho obětí nehody, protestovali jejich příbuzní. Přijeli tam, aby bylo možné jejich blízké identifikovat pomocí DNA.

V Aténách, kde se demonstrace konaly po dva uplynulé večery, jsou další akce plánovány na páteční poledne i na páteční večer.