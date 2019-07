Revoluce v Římě: za plastové lahve jízdenka na metro

Do tří stanic římského metra byly umístěny automaty, v nichž mohou lidé směnit plastové lahve za jízdenku na veřejnou dopravu. Informoval o tom list The Local s odvoláním na místní úřady. Ty po testovacím roce rozhodnou, zda systém rozšíří, anebo od něj odstoupí.

Automaty se nachází ve stanicích Cipro (linka A), Piramide (linka B) a San Giovanni (linka C). Zrecyklováním jedné lahve si zelený pasažér přijde na body v hodnotě pět eurocentů (asi 1,3 koruny). To znamená, že chce-li získat lístek, musí do automatu vhodit 30 lahvi. Body si lidé mohou spravovat prostřednictví dvou aplikací pro chytré telefony.

Projekt ve středu představila římská starostka Virgina Raggiová, podle níž je Řím prvním velkým evropským městem, kde se takový systém zavedl.

Ministr životního prostředí Sergio Costa poukázal na to, že "ideálním stavem by bylo užívat méně plastů na jedno použití a přiklonit se k lahvím, které lze použít znovu". "Pokud je to ale nezbytné, napříště můžete v Římě směnit lahve za lístek (na veřejnou dopravu, kterou provozuje společnost) Atac," napsal na facebooku. Atac provozuje většinu veřejné dopravy v Římě, vedle metra i autobusy a tramvaje.

Ihned po zavedení automatů se ovšem ozvaly výtky, že stroje nefungují. Na to Atac reagoval, že lahve je do nich třeba vkládat s víčkem a neporušeným polepem.