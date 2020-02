Řidič vjel do davu lidí. Mezi zraněnými jsou i děti

Do davu lidí v tradičním masopustním průvodu v městečku Volkmarsen poblíž hesenského Kasselu vjel ze zatím neznámých příčin automobil. Policie v Kasselu uvedla, že řidič byl zadržen. Zraněno bylo 15 lidí včetně dětí, informoval deník Bild.

Podle deníku Frankfurter Rundschau leželi po incidentu na zemi zranění, mezi nimi i děti. Policie potvrdila, že na místě jsou zranění, ale jejich počet neupřesnila.

Podle očitých svědků do skupiny lidí najel kolem 14.00 stříbrný mercedes kombi. Podle svědka, na něhož se odvolává server hessenschau.de, řidič vjel zhruba 30 metrů do hloubi davu a ještě přidával plyn. Podle některých svědků dokonce cílil hlavně na děti. Stále však není jasné ani to, zda řidič do lidí vjel úmyslně.

Na místě zasahuje mnoho sanitek, velké množství policistů i hasiči. Policie místo uzavřela a vyslýchá svědky.

V západoněmeckých městech se nyní konají tradiční průvody, jimiž vrcholí oslavy masopustu.