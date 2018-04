Řidiči a cyklisté jezdí na červenou. Neodradí je ani vysoká pokuta

Pětina řidičů a čtvrtina cyklistů ve Velké Británii přiznala, že jezdí opakovaně na červenou, a to i přesto, že jim hrozí pokuta v přepočtu téměř 30 tisíc korun. Porušování silničních předpisů tím ale nekončí, řidiči za jízdy telefonují a cyklisté jezdí po chodnících. Informaci uvedl server dailymail.co.uk.

Závěry průzkumu naznačují, že se křižovatky ve Velké Británii stávají bezpečnostním problémem celé země. Více než 70 procent řidičů během roku překročilo rychlostní limit a polovina všech cyklistů jezdí v noci bez světla. Pokuta se přitom může ve Velké Británii vyšplhat až v přepočtu k 30 tisícům korunám.

Potrestat motoristy je zdánlivě jednoduché, ale cyklisté většinou pokutám unikají. Ti za nezastavení na červenou zaplatí 30 liber (téměř tisíc korun českých), ale ve většině případů mají i s takovou částkou problém. Často argumentují tím, že nezaznamenali jakákoliv upozornění o silničních předpisech určených přímo pro ně.

Také chodci podle průzkumu příliš nedodržují bezpečnostní pravidla. Údajně jeden z pěti chodců vstoupí do cesty bez toho, aniž by se rozhlédl. "Většina řidičů, cyklistů, ale ani chodců přesně nezná více než čtvrtinu všech silničních předpisů. Neuvědomují si však, že pokuty jsou to nejmenší, důsledky mohou být až smrtelné. I jako chodci máme zodpovědnost za bezpečnost ostatních," upozorňuje odborník na pojištění Rod Jones.

Potíže se zastavením na světelnou signalizaci mají i Češi. Jenom za první pololetí minulého roku policie řešila téměř čtyři tisíce případů, kdy řidiči projeli červenou. To je o polovinu více než za stejné období v roce 2016. Tuzemským řidičům, kteří nerespektují semafor, hrozí v blokovém řízení pokuta 2500 korun a ve správním řízení až pět tisíc.