Rok po požáru Notre-Dame do prací na rekonstrukci zasáhla epidemie

Skoro rok od požáru, který 15. dubna 2019 poničil pařížskou katedrálu Notre-Dame, obří jeřáb stále brání ve výhledu na chrám, uvězněný v lešení jako v obří pavučině. "Staveniště století", které mělo chrám uvést do pořádku během pěti let od požáru, momentálně podle agentury AFP vypadá jako "zamrzlý obraz" kvůli opatřením proti šíření koronaviru.

Gotický klenot, zbavený štíhlé věžičky, krovu a střechy a s oslabenou klenbou, zůstává podle týmu, který na chrám dohlíží, v "absolutní nouzi", i když je velmi nepravděpodobné, že se zhroutí. Kolem nádvoří postávají u zábran lidé, aby si udělali "selfie" s chrámem v pozadí.

"Život pokračuje," ujistil pařížský arcibiskup Michel Aupetit v prázdné katedrále během mše sloužené na Velký pátek. Komorní bohoslužby se zúčastnilo jen sedm lidí. Do poškozeného chrámu se nakrátko vrátila relikvie trnové koruny Ježíše Krista, kterou se před ohněm podařilo zachránit.

Požár zřejmě zapříčinila cigareta

Pařížská katedrála začala hořet loni 15. dubna večer. Než ji hasiči následujícího dne nad ránem uhasili, zničil oheň střechu, krov a špičatou věžičku z 19. století. Oheň zřejmě způsobil elektrický zkrat nebo špatně uhašený cigaretový nedopalek. Podle vyšetřovatelů se dosud nenašlo nic, co by nasvědčovalo, že chrám někdo zapálil úmyslně. Pátrání ale pokračuje.

Požár přiměl šéfy podniků a i obyčejné lidi, aby přislíbili více než 900 milionů eur (více než 24 miliard Kč) na rekonstrukci, ta má ale zpoždění. Nejprve si je vynutila opatření kontaminaci olovem. Dalšímu postupu prací na podzim a v zimě bránilo nepříznivé počasí. Spolu s jarem pandemie nemoci covid-19 odstavily nejen staveniště, ale i celou Francii.

Šéf rekonstrukce, bývalý náčelník generálního štábu generál Jean-Louis Georgelin, povolaný podle tisku do boje proti "prokrastinaci", zkoumá možnost částečně, postupně a cíleně převzít toto komplikované staveniště, na kterém před polovičkou března pracovalo okolo 60 až 70 dělníků.

Hlavní loď vyčistili roboti, ale je stále nutné odstranit trosky nad obrovskou klenbou. Tyto operace mají v zásadě skončit v létě, zatímco demontáž a uvedení hlavních varhan do pořádku je naplánováno do roku 2024. Nejmenší pohyb stavby mají zaznamenat všudypřítomné senzory. "Nepohne se," ujišťuje zdroj, obeznámený s problémem.

Tradičně, anebo moderně?

Kdy začne rekonstrukce? Generál Georgelin ujistil AFP, že v příštím roce. K tomu potřebné restaurátorské studie vede hlavní architekt Philippe Villeneuve. Ještě se může ukázat, že bude nezbytné zpevnit klenby. "Doufám, že všechno bude dokončeno na podzim," tvrdí generál. Za splnitelnou stále pokládá lhůtu pěti let, během kterých si prezident Emmanuel Macron přeje obnovit tuto perlu francouzského dědictví.

Zatím nic neumožňuje rozpoznat konečnou podobu, jakou bude mít gotický klenot po rekonstrukci. Bude se muset rozhodnout o volbě, která rozděluje milovníky tohoto národního a náboženského symbolu: zda věrně obnovit věžičku, kterou stavbu obdařil architekt Viollet-Le-Duc v 19. století, anebo navrhnout "soudobé architektonické gesto", jak by si přál Macron. To ale hrozí rizikem, že se poruší pravidla UNESCO. Někteří vizionáři navrhli skleněnou věž, anebo by vytvořili zahradní park na střeše, anebo dokonce vyhlídkovou terasu pro turisty.

Věrná rekonstrukce by ale spíš usnadnila dodržení termínů. K tomu se zřejmě přiklání i většina Francouzů, uvádí AFP.