Rozplétání otravy Skripalových: záložní vražedné komando Rusů

Julija Skripalová, kterou spolu s jejím otcem, bývalým ruským agentem Sergejem Skripalem otrávili v březnu nervově paralytickou látkou novičok, přijela do Británie, aby otci oznámila, že se bude vdávat. Informoval o tom americký list The New York Times (NYT).

Britský bulvární list The Daily Mirror uvedl, že vyšetřovatelé kromě dvou agentů ruské vojenské rozvědky GRU Alexandra Petrova a Ruslana Boširova podezřívají z podílu na otrávení Skripalových ještě další čtyři Rusy.

Podle NYT, který hovořil v Moskvě se ženou, již Skripalová pověřila renovací svého bytu, vyrazila Julija do Salisbury, aby otci oznámila, že se bude vdávat za svého dlouholetého přítele Stěpana Vikejeva. V bytě v západní části Moskvy chtěla Skripalová údajně zrekonstruovat především místnost, která se měla stát dětským pokojem.

Do Británie za svým otcem vyrazila Skripalová podle NYT proto, že věděla, že její otec Sergej nebude moci na svatbu do Ruska přijet. Podle ženy, která měla dohlížet na renovaci bytu Skripalové, si chtěla od otce vyžádat požehnání.

Bývalý dvojitý agent Sergej Skripal a jeho dcera Julija byli otráveni nervově paralytickou látkou novičok na počátku března v jihoanglickém městě Salisbury. Oba strávili dlouhé týdny v nemocnici, ale nakonec útok přežili. V červenci však zemřela Britka Dawn Sturgessová, která s látkou novičok přišla rovněž do styku. Její partner náhodný kontakt s látkou přežil.

Londýn z útoku na Skripalovy obvinil Rusko. Moskva jakýkoli podíl na otravě odmítá, podle ní chybějí k obvinění jakékoli důkazy. Podle britské premiérky Theresy Mayové ale šlo o operaci schválenou v nejvyšších patrech ruského státu. Podle britských vyšetřovatelů ji provedli dva příslušníci ruské vojenské rozvědky GRU Alexandr Petrov a Ruslan Boširov.

Bulvární list The Daily Mirror uvedl, že Petrov a Boširov byli součástí "vražedného komanda", které mělo celkem šest členů. Čtyři další lidé byli podle něj "záložním týmem", který přiletěl do Británie zhruba ve stejné době jako zbylí dva agenti, ale na jiné letiště.