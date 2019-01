Rumunsko se chce soustředit na Balkán a OSN

Západní Balkán a deset let starý projekt Východního partnerství pokládá za své priority v zahraniční oblasti nastupující rumunské předsednictví Evropské unie. Novinářům to v Bukurešti, kde večer předsednictví slavnostně odstartuje, řekl rumunský ministr zahraničí Teodor-Viorel Melešcanu. Bukurešť by také chtěla více zapojit unii do práce OSN.

"Pokud jde o Turecko, chceme udržet komunikační kanály otevřené. Turecko je stále kandidátskou zemí a v mnoha ohledech pro EU klíčový partner," poznamenal ministr. Vztahy mezi unií a Tureckem, které je kandidátem na členství od roku 1999, jsou dlouhodobě napjaté. Brusel i některé členské státy kritizují rostoucí autoritářské tendence v zemi, na jejíž spolupráci ovšem unie musí spoléhat při řešení migrační problematiky.

Balkánským zemím podle šéfa rumunské diplomacie musí zůstat jasná perspektiva možného členství v unii. Nejdále jsou v tomto směru Albánie a Makedonie. U nich už loni na jaře začátek přístupových rozhovorů doporučila Evropská komise a rozhodnutí by mohlo padnout letos na jaře. Makedonskou dohodu s Řeckem řešící dlouhodobý spor o oficiální název státu, označil Melešcanu za historickou a jedinou možnou cestu kupředu.

Rumunsko by podle něj chtělo při podpoře evropských ambicí balkánských zemí, nejen Srbska a Černé hory, ale také Bosny, navázat na dobrou práci bulharského předsednictví. Melešcanu očekává, že v této práci bude pokračovat také Chorvatsko, které se předsednické role ujme přesně za rok.

Deset let po vzniku projektu Východního partnerství, tedy těsnější spolupráce EU se státy východní Evropy, by měl jeho summit zhodnotit, co se za desetiletí událo. "Chceme se ale také podívat na budoucnost této politiky, která byla z našeho pohledu velmi úspěšná," dodal rumunský ministr.

Mezi priority rumunského předsednictví EU patří i podpora větší koordinace a lepšího zapojení evropských států do práce OSN a její podpory v mezinárodním prostředí. Bukurešť se chce také zasadit o realizaci společné unijní obranné a bezpečnostní politiky a těsnější spolupráci EU a Severoatlantické aliance.