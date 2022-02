Rumunští Maďaři chtějí zákonem omezit sexuální výchovu na školách

Plat řadového poslance a senátora by za současného zákonného stavu mohl příští rok vzrůst o 5500 korun na 96 300 korun měsíčně. více

České soudy by podle senátora Václava Lásky (Senátor 21) měly uznávat rozhodnutí zahraničních soudů o osvojení dětí českými občany v případě stejnopohlavních...

Změna zákona

Policisté by nově v případě potřeby mohli zaskočit za vězeňské dozorce

Ve věznicích by za chybějící dozorce mohli v době krize nově zaskakovat policisté na dobu nezbytně nutnou. Dosavadní zákony to neumožňují. Změnit to má novela...