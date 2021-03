Rus si má odpykat sedm let za střelbu po hádce o roušku

Na sedm let do vězeňského tábora poslal soud v Blagověščensku na východě Ruska zákazníka supermarketu, který po hádce s ochrankou kvůli chybějící roušce začal střílet. Uvedla to ve středu agentura Interfax, aniž by zmínila jméno odsouzence.

Vše se podle rozsudku odehrálo loni v dubnu, kdy dotyčný Rus přišel do supermarketu opilý a bez roušky, přestože úřady ve městě, vzdáleném asi 8000 kilometrů na východ od Moskvy, její nošení nařídily. Strážný u vchodu do obchodu jej na opomenutí upozornil. Ale opilec zareagoval agresivně a hlídač jej několikrát udeřil. Zákazník odjel domů, kde si vzal zbraň, vrátil se do obchodu a vystřelil na strážného, snažícího se ochránit před zásahem. I tak strážný utrpěl zlomeninu prstu a zranění zad.

Soud shledal střelce vinným z pokusu o vraždu. Při vynesení trestu přihlédl k tomu, že odsouzenec se přiznal a jeho bratr zaplatil strážnému odškodnění. Zohlednil nicméně i to, že opilý muž střílel v obchodu plném lidí.

Střelec použil pistoli PB-4 "Vosa", což je nesmrtící zbraň ruské konstrukce z 90. let, volně dostupná na trhu, která může posloužit k sebeobraně, k odpalování světlic či jako startovací pistole.

Ještě brutálnější zločin kvůli chybějící roušce se loni v listopadu odehrál v druhém největším ruském městě, Petrohradu, kde ve vazbě čeká na soud čtyřicetiletý nezaměstnaný. Ten se v mikrobusu městské dopravy dostal do hádky s třiapadesátiletým mužem, který jej a jeho společnici napomínal za to, že neměli na obličejích roušky, povinné v hromadné dopravě jako ochrana proti šíření nákazy koronavirem. Hádka pokračovala na ulici a přerostla ve rvačku, po které se starší muž, pracující jako náměstek ředitele jednoho výzkumného ústavu, dal na útěk. Protivník jej ale dostihl a zasadil mu do zad smrtící ránu nožem. Za vraždu hrozí v Rusku až 15 let vězení.

V zemi, která má přibližně 146 milionů obyvatel, se od začátku pandemie nakazilo více než 4,2 milionu lidí, což z Ruska dělá čtvrtou nejpostiženější zemi na světě, po USA, Indii a Brazílii.