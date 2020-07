Rusko se snažilo vměšovat do našich voleb, tvrdí Britové

Rusko se snažilo vměšovat do loňských britských parlamentních voleb nezákonným získáním tajných vládních dokumentů týkajících se chystané britsko-americké obchodní smlouvy a jejich únikem do sociálních médií. Řekl to britský ministr zahraničí Dominic Raab. Jednoznačné důkazy o rozsáhlé ruské kampani proti volbám ale Londýn podle něj nemá.

"Je téměř jisté, že ruští aktéři chtěli zasahovat do všeobecných voleb v roce 2019 tím, že po internetu šířili pokoutně získané a uniklé vládní dokumenty," řekl Raab.

"Citlivé vládní dokumenty vztahující se k britsko-americké dohodě o volném obchodu nezákonně získali před všeobecnými volbami 2019 a šířili je on-line prostřednictvím sociální platformy Reddit," dodal Raab.

Vyšetřování odhalilo, že když únik dokumentů neměl příliš velkou odezvu, byly před volbami podniknuty další pokusy k šíření nezákonně získaného materiálu po internetu.

Pokus o otrávení Skripala

Premiér Boris Johnson a jeho konzervativci loni v prosinci slavili jasné vítězství nad Labouristickou stranou tehdejšího lídra Jeremyho Corbyna a zajistili si nejvýraznější většinu v parlamentu od roku 1987.

"I když nemáme důkaz o rozsáhlé ruské kampani proti všeobecným volbám, jakýkoli pokus o vměšování do našich demokratických procesů je naprosto nepřijatelný," řekl Raab a dodal, že vláda si vyhrazuje právo odpovědět v budoucnu náležitými opatřeními.

Vztahy mezi Moskvou a Londýnem se v roce 2018 dostaly na nejhorší úroveň od dob studené války poté, co Británie obvinila Moskvu z pokusu o otrávení dvojitého agenta Sergeje Skripala v Salisbury. Moskva obvinění odmítá.

Příští týden má být podle agentury Reuters zveřejněna dlouho odkládaná zpráva o ruském vlivu na britskou politiku, oznámil výbor pro tajné služby britské Dolní sněmovny.