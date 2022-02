Ruskou invazi na Ukrajinu bude platit Evropa, je přesvědčen německý deník

Evropská unie se nedokáže dohodnout na vyřazení Ruska z mezinárodního platebního systému SWIFT, takže bude nadále financovat ruský útok na Ukrajinu. Napsal to v pátek deník Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), podle kterého ruský prezident Vladimir Putin v Bruselu vyhrál. Magazín Der Spiegel poznamenal, že obraz aktuálního dění na Ukrajině je živým dokladem zhroucení německé politiky, která po desetiletí věřila, že bezpečnosti a míru v Evropě je možné dosáhnout jen ve spolupráci s Moskvou, a nikoliv konfrontací.

"Člověk by rád vědět, co to musí být za 'situaci', aby byla německá vláda připravena odstřihnout Rusko od platební služby SWIFT. Bohužel to německý kancléř Olaf Scholz neřekl, když tomu v Bruselu v noci na pátek zabránil," napsal FAZ. Scholz totiž nesouhlasil s vyčleněním Ruska ze SWIFT a bez upřesnění prohlásil, že vyřazení ze SWIFT je "potřeba nechat pro situaci, kdy bude nutné učinit ještě další věci".

FAZ připomíná, že Německo nebylo v tomto postoji osamoceno. "Zdráhaly se také Itálie, Rakousko a Nizozemsko. Ministr financí (Německa Christian) Lindner řekl zcela otevřeně, o co jde: Vyřazení Ruska z platebního systému by mohlo zastavit zásobování Evropy ruským plynem a surovinami, protože by za dovoz již nebylo možné platit," uvedl deník.

FAZ uznává, že uvalení sankcí je těžkým rozhodnutím, ale výsledek summitu podal o ruském přepadení Ukrajiny jasný politický signál. A to ten, že v nouzi je košile bližší než kabát. "Putin tak zatím svůj nejdůležitější zdroj příjmů neztratil. Z Evropy bude i nadále dostávat spoustu peněz, se kterými může svou válku financovat," dodal německý deník.

"Nestává se často, aby člověk mohl v přímém přenosu sledovat, jak se zahraničněpolitická doktrína hroutí v trosky. V noci na čtvrtek to ale možné bylo," napsal Der Spiegel o ruském útoku na Ukrajinu. "To je konec ruské politiky, kterou Německo vedlo poslední desítky let," poznamenal.

Udržet mír v Evropě ve spolupráci s Ruskem je podle magazínu Der Spiegel možné, ale člověk musí dobře naslouchat, zohlednit jeho zájmy a neprovokovat ho. "Pak to funguje. A to byl jeden ze základních předpokladů německé zahraniční politiky," uvedl magazín. "S tím je konec. Už Putinův úterní projev ukázal, že s ním není možné dosáhnout žádného porozumění," dodal.

Magazín Focus v pátek na svém webu napsal, že Evropa po ruském přepadení Ukrajiny už není taková, jaká byla po rozpadu Sovětského svazu. "Rozumět Putinovi? To už nedokážou ani ti, co byli podezřelí z toho, že Putinovi rozumějí," uvedl magazín s odkazem na Alternativu pro Německo (AfD). Tato strana, která má v Německu nálepku populistické, až krajně pravicové, vždy odmítala sankce proti Rusku a ruského prezidenta se zastávala. "Teď, když ruský prezident Vladimir Putin poslal na ukrajinské území tanky, vydala AfD suché prohlášení, že útok na Ukrajinu, který porušil mezinárodní právo, odsuzuje jako ničím neospravedlnitelný," napsal Focus.

V Bruselu nyní podle Focusu mnoho lidí spadlo z výšin, na kterých pospávali. Mnoho politiků hovoří o probuzení se v jiném světě. Neklid v kurníku, kolem kterého už dlouho obchází liška, ještě více umocňují zejména představitelé východoevropských zemí, kteří ostatním připomínají, že přesně před tímto varovali, dodává magazín. Otázkou tak podle něj zůstává, jak moc je Putin při chuti.