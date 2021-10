Ruský Gazprom zastavil tranzit plynu pro Maďarsko přes Ukrajinu, oznámil Kyjev

Ruský koncern Gazprom zastavil přepravu zemního plynu pro Maďarsko přes území Ukrajiny. S odvoláním na ukrajinského provozovatele tranzitních plynovodů to v pátek uvedla ukrajinská agentura Unian. Gazprom tak učinil okamžitě poté, co v pátek vstoupila v platnost nová dohoda mezi Ruskem a Maďarskem, podle které bude Rusko dodávat Maďarsku plyn přes Srbsko a Rakousko. Budapešť uvedla, že takto je to pro Maďarsko levnější.

Objednávky na tranzit plynu nepřišly bez ohledu na to, že si ruský koncern zamluvil přepravní kapacity přes Ukrajinu do Maďarska v objemu 24,6 milionu metrů krychlových denně na celý plynárenský rok. To je od 1. října 2021 do 30. září 2022, uvedl ukrajinský provozovatel tranzitních plynovodů.

Maďarský premiér Viktor Orbán v pátek veškerou ukrajinskou kritiku podle agentury Reuters odmítl. Orbán v pravidelném rozhlasovém pořadu uvedl, že mohl nebrat ukrajinské hledisko v potaz, protože se zodpovídá jen maďarským voličům, a ti by museli platit za plyn mnohem víc, kdyby nebylo nové dohody.

Maďarsko a Rusko v pondělí podepsaly novou dlouhodobou smlouvu o dodávkách zemního plynu. Ruská státní plynárenská společnost Gazprom bude na jejím základě do Maďarska ročně dodávat 4,5 miliardy krychlových metrů této suroviny. Dodávky mají do Maďarska podle smlouvy proudit přes Srbsko a Rakousko, a Ukrajinu tak obejdou.

Ukrajinské ministerstvo zahraničí v reakci dohodu odsoudilo a uvedlo, že smlouva ohrožuje energetickou bezpečnost Evropy. "Považujeme to za čistě politické, ekonomicky nerozumné rozhodnutí přijaté ve prospěch Kremlu a na úkor národních zájmů Ukrajiny a ukrajinsko-maďarských vztahů," uvedlo ministerstvo v prohlášení. Zároveň sdělilo, že se kvůli tomu obrátí na Evropskou komisi (EK) a odloží setkání maďarsko-ukrajinské ekonomické komise. V čem je smlouva mezi Ruskem a Maďarskem ekonomicky nerozumná, ukrajinské ministerstvo neupřesnilo.

Šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó už v pondělí označil stížnosti Kyjeva za vměšování do vnitřních záležitostí Maďarska. Za skandální pokládá, že se chce Ukrajina obrátit na EK.

Obě země si vzájemně předvolaly velvyslance.

Kyjev tvrdí, že přeprava plynu obcházející Ukrajinu podkopává její národní bezpečnost, stejně jako energetickou bezpečnost Evropy.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že kritika smlouvy ze strany Kyjeva nestojí za komentář a že Kyjev nemá právo vměšovat se do dvoustranných vztahů mezi Moskvou a Budapeští. Zároveň odmítl, že by Rusko chtělo využít plyn k tomu, aby mohlo vyvíjet na Ukrajinu tlak.