Salvini pod kritikou. "Vzal jste si migranty jako rukojmí"

Další roztržku mezi italským spisovatelem Robertem Savianem a ministrem vnitra Matteem Salvinim rozdmýchala situace 177 migrantů na lodi Diciotti italské pobřežní stráže. Ta uprchlíky vzala na palubu minulý týden a nyní kotví v sicilském přístavu Katánie. Běženci ovšem nemohou podle rozhodnutí ministra vnitra plavidlo opustit, dokud unijní státy Řím neujistí, že si je rozdělí. Podle Saviana vzal italský stát tyto lidi jako rukojmí, napsal list La Repubblica.

V sérii příspěvků na sociálních sítích Saviano mimo jiné napsal, že "stát drží jako rukojmí 177 lidských bytostí". Salvini podle něj jedná protiústavně, za což mu hrozí vězení, a spisovatel jej znovu označil za "ministra podsvětí".

"Léto končí a Saviano zase začíná blbnout. Chybělo vám to? Mně ne," reagoval ministr vnitra stroze na kritiku.

Dvojice se nepustila do křížku poprvé. Spisovatel šéfa protiimigrační Ligy soustavně kritizuje kvůli jeho migrační politice, postupu vůči Romům, či 56 milionům eur (přibližně 1,46 miliard korun), které zpronevěřilo předchozí vedení strany a Liga by je z rozhodnutí soudu měla vrátit. Salvini na Saviana kvůli některým příspěvkům na Facebooku, například kvůli označení "ministr podsvětí", podal žalobu.

Spisovatel je pod nepřetržitou policejní ochranou od roku 2006, kdy vyšla jeho kniha Gomora, která pojednává o neapolské mafii Camorra.

Na loď Diciotti se dnes vydal prokurátor Luigi Patronaggio. Jeho vyšetřování může podle agentury ANSA vést k obvinění z nezákonného zadržení 177 osob a zatím je vedeno proti neznámému pachateli. Jestliže v jeho středu stane Salvini, bude se záležitostí zabývat speciální ministerský soud. Prokurátor také několik státních úřadů včetně resortu vnitra písemně vyzval, aby z lodi nechaly vystoupit přinejmenším nezletilé bez doprovodu.

"Itálie nás kontaktovala v neděli a od té doby se ve spojení s členskými státy snažíme najít rychlé řešení," řekla dnes mluvčí Evropské komise (EK) Tove Ernstová. "Stále jsem s nimi ve spojení. Pokračujeme v práci, aby se lidé mohli vylodit co nejdříve. To je pro EK ten nejdůležitější humanitární imperativ," dodala.

"Vyjednávání se zeměmi EU může bez problému pokračovat, ale nyní by se mělo umožnit 177 lidem, mezi nimiž je i několik nezletilých bez doprovodu, z lodi vystoupit. Nemůžeme je už držet na palubě lodi," řekl dnes předseda Poslanecké sněmovny Roberto Fico.

Italská média v úterý napsala, že na výzvu Itálie vlažně reagovaly jen Francie a Španělsko. Agentura DPA dnes informovala, že Berlín váhá, zda migranty přijmout.

Proti postupu italské vlády se v úterý mimo jiné vyjádřily humanitární organizace Lékaři bez hranic a Save the Children i Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Poukázaly na to, že lidé na palubě v Libyi zakusili kruté zacházení, potřebují zdravotní i psychickou pomoc. Upozornily také na to, že je mezi nimi 29 nezletilých bez doprovodu.