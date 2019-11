Salviniho popudila socha, kde je vyobrazen jako vrah migrantů

Šéfa italské protiimigrační populistické strany Liga Mattea Salviniho popudila socha, která jej od pasu nahoru znázorňuje, jak střílí pistolí na dvojici migrantů na voru. V druhé ruce má růženec. Plastika pochází z dílny Salvatora Scuotteho a dnes byla k vidění na kolektivní výstavě v neapolské galerii Nabi Interior Design. Krajně pravicový politik sochu označil za "podněcování k nenávisti", napsala agentura ANSA.

"Když jsem na plastice začal pracovat, Salvini byl ještě ministrem vnitra," řekl Scuotto deníku Il Mattino. "Chtěl jsem ho prezentovat jako přerostlé dítě, které hraje videohru. To jde také vidět na detailech pistole, která je úmyslně naddimenzovaná," vysvětlil. "Říkám tím, že jeho politické poselství je dětinské, stejně jako PlayStation, kde se musí identifikovat a zneškodnit nepřítel," dodal. Na pistoli je připevněn praporek s nápisem "Game over". Růženec Salvini pravidelně staví veřejně na odiv a i to považují jeho kritici za prázdné a populistické gesto.

"Co jeden neudělá pro trochu publicity. Taková ubohost," reagoval na facebooku šéf Ligy a donedávna vicepremiér. "Socha, která mě ukazuje, jak střílím na imigranty, je neskutečné svinstvo, podněcování k násilí, a rozhodně ne umění. Těším se, až se v Neapoli podívám na fantastické tradiční betlémy, ale rozhodně ne na tuhle prasárnu," uzavřel.

Salvini v minulé vládě s protestním Hnutím pěti hvězd (M5S) prosadil přísná protiimigrační opatření, například blokádu humanitárních lodí a dva protiimigrační zákony. V létě vyvolal tento nejvýraznější muž koalice, který zastiňoval i premiéra, vládní krizi. Podle médií chtěl dosáhnout předčasných voleb a premiérského křesla.

Hnutí M5S ale na základě výsledků posledních voleb sestavilo jinou parlamentní většinu s levicovou Demokratickou stranou. Liga je nyní nejpopulárnější italskou stranou. Průzkumy volebních preferencí jí přisuzují kolem 34 procent. Salvini se nechal slyšet, že do paláce Chigi, sídla italského premiéra, vstoupí v budoucnu předními dveřmi.

Minulý týden se vzedmula proti jeho populistické politice spontánní občanská iniciativa, která si říká Sardinky. Tisíce nespokojených lidí plní náměstí italských měst. Dosud se sešli v Boloni, Modeně, Sorrentu a v Palermu. Dnes se proti Lize demonstruje ve městech Reggio Emilia a Perugia.