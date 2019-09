Šance na dohodu s EU vzrostla, neničte ji, vyzval Johnson

Šance na brexitovou dohodu s EU v posledních týdnech po jednáních s unijními představiteli vzrostla, řekl britský premiér Boris Johnson poslancům před klíčovým střetem ohledně dalšího vývoje britského odcházení ze společenství. Pokud parlament zablokuje možnost brexitu bez dohody, veškerý pokrok přijde vniveč a oslabí to vyjednávací pozici Londýna, dodal Johnson. Členy Dolní sněmovny vyzval, aby zamýšlený návrh zákona proti brexitu bez dohody neschválili. Johnsonův mluvčí později potvrdil, že pokud vláda bitvu o brexit bez dohody prohraje, bude to znamenat předčasné volby, ačkoli si je premiér nepřeje.

"Každý v této vládě dohodu chce," prohlásil Johnson a zopakoval, že Spojené království odejde z EU 31. října stůj co stůj, tedy i bez dohody. Zákon proti brexitu, o kterém chtějí poslanci usilující o zablokování neřízené rozluky ve středu hlasovat, podle něj zemi "donutí prosit o další bezúčelný odklad".

Ministerský předseda poslancům připomněl, že v minulosti třikrát odmítli dohodu o podmínkách odchodu z EU, kterou dojednala jeho předchůdkyně Theresa Mayová. Stalo se tak především kvůli takzvané irské pojistce, která má zajistit hladký režim na hranici mezi britským Severním Irskem a Irskem. Johnson ji dnes opět označil za nedemokratickou a ujistil, že existují "funkční alternativy" k tomuto opatření. O nové dohodě chce s EU jednat na summitu 17. října a v pondělí se chce sejít s irským premiérem Leem Varadkarem.

Poslanci, kteří se snaží zabránit brexitu bez dohody, začnou podnikat kroky k odvrácení takového scénáře. Za pomoci rebelů z řad poslanců vládní Konzervativní strany, jejichž počet stále není znám, se večer pokusí prosadit, aby se ve středu na program Dolní sněmovny dostal návrh zákona proti neřízenému odchodu z EU. Norma obsahuje ustanovení o odkladu brexitu do ledna 2020, pokud vláda nedojedná s Bruselem novou dohodu nebo pokud parlament neschválí "divoký" brexit.

Johnson na dotaz jednoho opozičního poslance uvedl, že pokud zákon projde, bude se jím řídit. Komentátoři to přitom dříve označovali za nejisté. Podle nich by předseda vlády využil jakékoli mezery, kterou by případný zákon obsahoval, a spekulovalo se dokonce o tom, že by jej premiér mohl zcela ignorovat.

Jeho mluvčí později uvedl, že premiér iniciativu poslanců považuje za hlasování o důvěře vládě, a pohrozil předčasnými volbami. "Postoj premiéra je jasný. Jestliže poslanci budou hlasovat tak, že zničí vyjednávací pozici vlády, předají moc opozici, pak je dalším logickým vyústěním něco, co premiér nechce - volby," uvedl mluvčí, jehož citovala agentura Reuters. Vzpurným konzervativním poslancům opět vzkázal, že budou vyloučeni z poslaneckého klubu, tedy fakticky ze strany, čímž skončí jejich politická kariéra.