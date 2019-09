Sánchez opět odmítl koalici, Španělsko asi čekají nové volby

Úřadující španělský premiér a šéf socialistů Pedro Sánchez znovu odmítl možnost vytvořit koaliční vládu s krajně levicovou stranou Unidas Podemos, kterou se nicméně snaží přesvědčit, aby podpořila vznik jednobarevného kabinetu. Šéf Podemos Pablo Iglesias naproti tomu zopakoval, že jeho strana se chce na vládě podílet a jiný model vládnutí podporovat nebude. Kvůli nesmiřitelným postojům se tak opět zvýšila pravděpodobnost konání předčasných voleb, ty předchozí se konaly v dubnu.

"Vidíme tu 30procentní šanci na dohodu o vládě a 70procentní pravděpodobnost předčasných voleb," citovala agentura Reuters nejmenovaného vysokého představitele socialistické strany PSOE. Sánchez má na zformování vlády čas do 23. září, pokud se mu to do té doby nepovede, budou se volby konat 10. listopadu.

"Ačkoli nejsou podmínky k tomu, abychom se stali vládními partnery, není důvod být nepřáteli. Můžeme být loajálními spojenci jako v minulosti," řekl dnes Sánchez v projevu členům strany. Straně Podemos nabídl, že pokud ho podpoří, písemně se zaváže splnit konkrétní programové kroky.

Vedení Podemos ale takovou spolupráci odmítlo. "Politika nemůže být založená na důvěře, ale na zárukách. Jedinou zárukou, že budeme moci prosazovat svou politiku, je koaliční vláda," řekl Iglesias.

Socialisté v dubnových volbách zvítězili, nemají ale parlamentní většinu. V červenci Sánchez požádal parlament o vyslovení důvěry své vládě, tu však nezískal.