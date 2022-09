Scholz odmítl kritiku konzervativců a obvinil je, že v otázce energie zaspali

Německý kancléř Olaf Scholz ve středu v nebývale ostrém a emotivním projevu ve Spolkovém sněmu odmítl kritiku konzervativní opozice, že jeho vláda nedělá dost na podporu obyvatel a zajištění energetické bezpečnosti země. Sociální demokrat Scholz naopak obvinil opoziční konzervativní unii CDU/CSU, že to byla ona, která za své vlády neposílila energetickou nezávislost Německa, což on nyní v koalici se Zelenými a liberálními svobodnými demokraty (FDP) napravuje.

"Nepodceňujte tuto zemi, nepodceňujte její obyvatele," řekl Scholz. Reagoval tak na prohlášení šéfa opoziční koalice Křesťanskodemokratické unie (CDU) a její bavorské sestry Křesťansko-sociální unie (CSU) Friedricha Merze.

Merz v úvodním projevu ke středeční obecné rozpravě o rozpočtu, vládní politice a novém balíku úlev s ironií prohlásil, že Scholzova vláda učinila mistrovský kousek, když se rozhodla dvě ze tří posledních německých jaderných elektráren ponechat do jara v záloze místo toho, aby je všechny nechala v provozu. Ke konci roku si Německo naplánovalo odchod od jaderné energetiky. Podle ministra hospodářství Roberta Habecka všechny reaktory skutečně od sítě odpojí, ale zároveň si pro možné kritické situace dvě jaderné elektrárny ponechá v provozní záloze.

"Zastavte ten nesmysl," vyzval Merz vládu. Řekl, že poslední tři německé jaderné elektrárny jsou nejmodernější a nejbezpečnější na světě, proto je nutné je ponechat prozatím plně v provozu, aby byl dostatek elektrické energie a klesla její cena.

"Vy jste ze všeho vystoupili, ale do ničeho jste už nenastoupili. Byli jste neschopní v budování obnovitelných zdrojů. Bránili jste výstavbě každé větrné elektrárny," ohradil se Scholz na adresu konzervativců. Uvedl k tomu, že Německo si jaderné elektrárny v záloze nechává jako jistotu. Připomenul, že kvůli úsporám plynu země opětovně aktivovala záložní uhelné elektrárny a rychlým tempem podporuje budování obnovitelných zdrojů energie.

"Přijali jsme zákony, které urychlí budování mořských a pevninských větrných parků. A ještě další zákony na jejich podporu přijmeme," řekl Scholz. "Kdybychom se chovali nezodpovědně jako vy k plynovým zásobníkům, tak je dnes nemáme naplněny z 85 procent," řekl.

"Jsme zcela v jiné situaci než loni. Máme zásoby plynu a můžeme i přes problémy nadcházející zimu překonat. To ještě před třemi, čtyřmi, pěti měsíci nikdo říct nemohl," řekl Scholz. Dodal, že příslušné ministry přípravou na omezené dodávky energetických surovin z Ruska pověřil již v prosinci, kdy vládu převzal po konzervativní kancléřce Angele Merkelové. "Bylo to zařízeno dřív, než jste to vůbec vyslovili," dodal na adresu konzervativců.

Merz vládě mimo jiné vytkl, že nedrží slib v navyšování výdajů na zbrojení na minimálně dvě procenta výkonu ekonomiky a že zbytečně zavádí plošné energetické bonusy, které měla spíše soustředit na skutečně potřebné. "Potřebujete snad 300 eur (7400 Kč) energetického bonusu vy, pane kancléři? Potřebujeme je snad my?" obrátil se Merz na poslance.

I tuto kritiku Scholz odmítl a řekl, že nejnovější a v pořadí třetí balík energetických a inflačních úlev o objemu 65 miliard eur (1,6 bilionu korun) je správný a potřebný. "Řekl jsem, že nikoho nenecháme samotného. To je také motto naší vlády," řekl. Dodal, že od října se rovněž zvýší minimální hodinová mzda z 10,45 eura na 12 eur (296 Kč), což byl Scholzův hlavní předvolební slib.

Scholz se rovněž ohradil proti tomu, že jeho vláda nedostatečně podporuje Ukrajinu v obraně proti ruské invazi. Řekl, že Německo bude Ukrajině nadále poskytovat účinné zbraně, ale výhradně ve shodě se spojenci, neboť nepřipustí hrozbu střetu Ruska se státy Severoatlantické aliance. Dodal, že to je i postoj amerického prezidenta Joea Bidena.

Nebývale plamenný projev, který kancléř prokládal ráznými gesty, zaujal média i veřejnost. Scholz je totiž znám tím, že se za všech okolností vyjadřuje výhradně klidně a monotónně, za což bývá pravidelně kritizován. "Působivé. Náš spolkový kancléř se po hrnku dobré kávy skutečně rozjel. Prosím, nebrzdit!" napsal jeden z uživatelů twitteru. Další zase uvedl, že by chtěl takto obsahově i emočně bohatého Scholze vídat častěji. "Je jedno, co si dnes soudruh Scholz vzal, ale ať to dělá každý den. Tak si představuji svého kancléře," dodal další, který k oslovení kancléře použil výraz soudruh. Ten v Německu používá nejen postkomunistická Levice, ale také sociální demokraté.