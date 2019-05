Schwarzenegger se setkal s aktivistkou Thunbergovou

Bývalý herec a kalifornský guvernér Arnold Schwarzenegger se poprvé setkal s 16letou švédskou aktivistkou Gretou Thunbergovou. Stalo se tak vpředvečer konference o klimatu R20 Austrian World Summit. Ve Vídni ji pořádá nevládní organizace R20 - Regions of Climate Action, kterou 71letý rakouský rodák založil.

Schwarzenegger a Thunbergová se podle rakouského listu Kurier vyslovili pro "větší ambice" a rychlejší přijímání opatření proti klimatické změně. Bývalý kulturista na twitteru zveřejnil společnou fotografii s drobnou dívkou, která stála u zrodu globálního hnutí školních stávek pro klima. "Musím připustit, že jsem byl fascinován, když jsem se setkal s Gretou Thunbergovou," napsal Schwarzenegger.

Excited to kick off our @R20_AWS in Vienna. I have to admit I was starstruck when I met @gretathunberg. Tune in tomorrow. pic.twitter.com/b0c5FtmZDq