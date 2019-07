Sebevraždy na pracovišti. Co si manažeři vyslouží za šikanu?

Ve Francii se chýlí ke konci dvouměsíční proces s někdejšími šéfy státní společnosti France Télécom, kterým hrozí roční vězení a vysoké pokuty za systematickou šikanu na pracovišti, jejímž cílem bylo donutit dotyčné pracovníky k odchodu. Jednání manažerů vedlo před desetiletím k vlně sebevražd mezi zaměstnanci. Pokud by byli vysocí představitelé firmy shledáni vinnými, byl byl to podle britského deníku světový precedens.

Soud se zabývá případy 39 zaměstnanců, z nichž 19 si koncem první dekády druhého tisíciletí vzalo život a další se o sebevraždu pokusili. France Télécom, která je od roku 2013 známá pod názvem Orange, tehdy byla privatizována a procházela restrukturalizací, odejít muselo 22.000 lidí, tedy pětina zaměstnanců. Mnoho pracovníků, kteří zvolili sebevraždu, zanechalo dopis, v němž psali, že kvůli poměrům na pracovišti se stal jejich život nesnesitelný.

Před soudem stanuli tři tehdejší manažeři, včetně generálního ředitele Didiera Lombarda, a čtyři další zaměstnanci. Obviněni jsou z toho, že vymysleli drakonický plán na snížení počtu zaměstnanců a nastolili organizovanou šikanu, aby donutili zaměstnance k podání výpovědi. Někteří pracovníci byli například nuceni neustále měnit pozice nebo se kvůli práci opakovaně stěhovat. Vedoucí pracovníci čelí obvinění z tzv. mobbingu, které ale odmítají.

Soud vyslechl výpovědi rodinných příslušníků několika zaměstnanců, kteří si sáhli na život. Byla mezi nimi například Noémie Louvradouxová, jejíž otec Rémy Louvradoux se zapálil před sídlem France Télécom několik dní před jejími osmnáctými narozeninami.

Případ otce čtyř dětí podle právníků názorně dokládá, jaké ve firmě panovalo prostředí. Louvradoux se vypracoval z nižší pozice do středního managementu, ale v roce 2006 bylo jeho místo zrušeno a on byl nucen se přestěhovat a změnit místo čtyřikrát během tří let. Snažil se přitom pracovat tvrdě, aby zase nemusel měnit pozici. Firemním manažerům o problému, který se netýkal jen jeho, opakovaně psal. "Nikdo nic neudělal. Zbývá jen sebevražda," napsal v jednom dopise. Lombard u soudu tvrdil, že jej nikdy nedostal.

Podle prokurátorky Françoise Benezechové není pochyb o tom, že manažeři si tak počínali vědomě. Pokud by byli odsouzeni, byl by to podle médií první případ, který se týká firmy, jejíž akcie jsou součástí indexu CAC-40, a první případ, kdy by manažeři mohli být potrestáni za mobbing, ačkoli s dotčeným personálem přímo do styku nepřišli. Proces končí ve čtvrtek, rozsudek bude vynesen za několik týdnů.