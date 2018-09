Seehofer: Když dostane CSU hlasy, zatočíme s migrací

Když v říjnových bavorských volbách dostane Křesťanskosociální unie (CSU) znovu důvěru voličů, bude mít Německo v dohledné době účinná pravidla pro regulaci migrace, je přesvědčen šéf strany a německý ministr vnitra Horst Seehofer. Řekl to v Mnichově na sjezdu CSU, které v hlasování 14. října hrozí historický propad.

CSU bavorské poválečné politice dominuje, ve volbách do zemského parlamentu pravidelně získává většinu křesel, díky čemuž staví jednobarevné vlády. Ještě při posledních zemských volbách v roce 2013 získala 47,7 procenta hlasů. Aktuální průzkumy ale CSU přisuzují jen kolem 35 procent hlasů, což by byl její nejhorší výsledek od roku 1950.

Strana proto na voliče apeluje mimo jiné tvrzením, že v CSU mají dlouhodobě jistotu a že právě díky ní se Bavorsku velmi dobře daří. "Jsme světelné roky před ostatními spolkovými zeměmi, pokud jde o bezpečnost našich občanů," prohlásil v neděli při jednom ze srovnání Seehofer, který rád o Bavorsku hovoří jako o ráji na zemi.

Vedle tradice a spolehlivosti svou kampaň CSU staví také na tvrzení, že si nejlépe poradí s migrací. Argumentuje přitom i tím, že to byla právě ona, kdo v posledních letech tlačil na kancléřku Angelu Merkelovou ze sesterské Křesťanskodemokratické unie (CDU), aby změnila svou původně velmi otevřenou migrační politiku. "Je to stále totéž, něco řekneme, jsme za to kritizováni, a pak to dělají všichni," míní Seehofer, podle něhož musí jít při zvládání migrace ruku v ruce pořádek a lidskost.

"Kdo se kvůli svému politickému přesvědčení nebo náboženskému vyznání musí obávat o zdraví nebo život, ten si zaslouží ochranu a dostane ji u nás," uvedl devětašedesátiletý politik. "U koho takové důvody nejsou, ten se musí vrátit zpátky do své domovské země," zdůraznil dále.

Ve šlépějích AfD

Politik, který podle některých pozorovatelů občas přebírá rétoriku protestní Alternativy pro Německo (AfD), se ve svém projevu ke zhruba 800 delegátům také jasně vymezil vůči jakémukoliv pravicovému radikalismu, antisemitismu nebo nenávisti k cizincům.

Pokud jde o volební vyhlídky CSU, vyjádřil Seehofer přesvědčení, že jeho strana nakonec dosáhne velmi dobrého výsledku. Bavorský ministerský předseda Markus Söder má zase za to, že špatné výsledky CSU v průzkumech mohou pro některé voliče, kteří nechtějí zásadní změny, posloužit jako budíček, aby stranu nakonec přeci jen volili.

Vedle CSU by se do bavorského zemského sněmu měli dostat i Zelení se zhruba 17 procenty, AfD se 13 procenty, sociální demokraté s asi 12 procenty a uskupení nezávislých kandidátů Svobodní voliči s podporou kolem deseti procent. Do parlamentu by se těsně mohli dostat i svobodní demokraté a Levice, kteří se v některých průzkumech pohybují okolo pětiprocentní hranice.