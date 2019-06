Seehofer považuje za svůj úspěch zlepšení vztahů s ČR

V politice se Horst Seehofer, který nyní pracuje ve spolkové vládě jako ministr vnitra, pohybuje již téměř půl století. Deset let byl šéfem Křesťanskosociální unie (CSU) a stejně dlouho stál v čele bavorské vlády, v roce 2012 byl krátce prezidentem Německa. Dlouholetý souputník a zároveň častý kritik kancléřky Angely Merkelové ve čtvrtek 4. července oslaví sedmdesátiny a nedávno oznámil úmysl v roce 2021 odejít z politiky.

O jeho politickém konci se mluvilo opakovaně už od parlamentních voleb v roce 2017, kdy jeho CSU přišla o velkou část hlasů. Rodák z Ingolstadtu ale v politice zůstal, i když musel postupně opustit post bavorského premiéra, který zastával v letech 2008 až 2018, i šéfa CSU, tedy sesterské strany křesťanských demokratů Merkelové. V obou funkcích ho nahradil Markus Söder.

Do křesla ministra vnitra ve spolkové vládě CDU/CSU a sociálních demokratů (SPD) usedl Seehofer vloni v březnu. Ve funkci volá po silném státu a po nulové toleranci vůči zločincům a ilegální migraci.

V posledních letech se dostával do ostrých střetů s Merkelovou v otázce migrace, spor dokonce ohrožoval samotnou existenci vlády velké koalice CDU/CSU a SPD.

Za jeden ze svých největších úspěchů považuje Seehofer to, že se za jeho působení ve funkci bavorského premiéra podařilo výrazně zlepšit vztahy s Českou republikou. "Jeden bod, na který všichni můžeme být hrdí, je usmíření mezi Českem a Bavorskem," řekl například v roce 2017 na sjezdu CSU. Téma vyzdvihuje opakovaně.

Na oficiální návštěvu do ČR přijel v prosinci 2010 jako vůbec první bavorský premiér. Německá média tehdy návštěvu označila za "konec doby ledové". A zatím naposledy tu byl v květnu 2017.

Politicky se Seehofer angažuje již od mládí. Narozen 4. července 1949, vystudoval Správní a hospodářskou akademii v Mnichově. Na konci 60. let vstoupil do mládežnické organizace konzervativní unie a v roce 1971 do CSU.

O devět let později byl poprvé zvolen poslancem Spolkového sněmu, kde zůstal do roku 2008. v letech 1992 až 1998 působil jako ministr zdravotnictví ve vládě Helmuta Kohla, po vytvoření vlády velké koalice v roce 2005 se stal ministrem pro ochranu spotřebitelů, výživu a zemědělství v prvním kabinetu Merkelové.

Od listopadu 2011 do října 2012 byl Seehofer předsedou Spolkové rady, tedy horní parlamentní komory. Poté, co v únoru 2012 rezignoval kvůli sérii afér tehdejší německý prezident Christian Wulff, zastával do března 2012 tento post prozatímně Seehofer, než byl novým prezidentem zvolen Joachim Gauck.

Svůj nedávno zveřejněný úmysl odejít v roce 2021 do politického důchodu komentoval Seehofer, který je podruhé ženatý a má čtyři děti, slovy: "Celkem budu v politice 50 let. To pak se skončením tohoto volebního období opravdu stačí."