Šéf CSU Söder: AfD je nepřítelem, chce se vrátit do 30. let

Alternativa pro Německo (AfD) je nepřítelem, proti němuž je třeba bojovat, je přesvědčen bavorský premiér a předseda Křesťanskosociální unie (CSU) Markus Söder. Řekl to v sobotu na sjezdu sesterské Křesťanskodemokratické unie (CDU) s tím, že se politici AfD chtějí vrátit do 30. let, tedy do doby, kdy se moci ujal nacistický vůdce Adolf Hitler.

"Nepřítelem, a to říkám záměrně, je pro mě AfD. Jednoznačně," prohlásil za potlesku zhruba tisíc delegátů lipského sjezdu Söder. "AfD je všechno, jen ne občanská strana. Občanské strany nepoštvávají, občanské strany nerozdělují, občanské strany nezpochybňují historii," uvedl dále.

"Funkcionáři AfD, kteří jsou stále silnější, mají jiný světonázor, nechtějí zpátky do 70. let, ale chtějí zpátky do 30. let. A proto není AfD konzervativnější unií (CDU/CSU), ale ve skutečnosti je novou NPD," poznamenal v narážce na krajně pravicovou Národnědemokratickou stranu Německa, které pravicově populistická až radikální AfD podle politologů přebrala řadu voličů. "A s takovými lidmi se nedělá nic, než že se proti nim bojuje," nechal se slyšet dvaapadesátiletý politik.

"AfD jsou žháři"

Na adresu strany, která v sérii voleb z posledních dvou let CDU i CSU ubrala velké množství hlasů, se už v pátek na sjezdu tvrdě vyjádřila také předsedkyně CDU Annegret Krampová-Karrenbauerová. Prohlásila, že politici AfD jsou "žháři", s nimiž není možná žádná spolupráce.

Söder se ve svém dnešním projevu věnoval také vztahu obou sesterských stran CDU a CSU a zalitoval toho, že kvůli sporům o migraci v letech 2015 až 2018 výrazně ochladl. "Nakonec to pro nás, ani pro vás a ani pro naše příznivce nebyl dobrý signál, když se sestry dlouhodobě hádaly. Když nejsme my zajedno, kdo pak má být zajedno?" ptal se.

Za největšího politického soupeře pro konzervativní unii Söder označil Zelené, kteří jsou aktuálně v průzkumech veřejného mínění se zhruba 22 procenty jen pět procentních bodů za CDU/CSU.

Právě Zelení jsou nyní tou stranou, k níž nejčastěji putují voliči nespokojení s CDU. Ukázal to průzkum společnosti Forsa. Z každého 100 dřívějších voličů CDU by se jich dnes pro Zelené rozhodlo v průměru 37, pro AfD devět a 29 by raději vůbec nešlo k volbám. Celkem od roku 2017 křesťanští demokraté podle průzkumu přišli o 2,6 milionu voličů.