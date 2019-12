Šéf německých Židů: Kdyby se do vlády dostala AfD, opustil bych zemi

Šéf německé Ústřední rady Židů Josef Schuster by opustil spolkovou republiku, pokud by se do vlády dostala Alternativa pro Německo (AfD). Podle médií redakční skupiny Redaktionsnetzwerk Deutschland se tak vyjádřil koncem listopadu před poslanci konzervativní unie CDU/CSU kancléřky Angely Merkelové. Před stoupající radikalizací AfD varují zástupci německých židovských organizací opakovaně. Opoziční strana odmítá, že by byla protižidovská.

Pětašedesátiletý Schuster podle účastníků setkání zákonodárcům řekl, že vzrůstající antisemitismus v Německu vyvolává v židovské komunitě znepokojení. On sám prý na takové obavy vždy reaguje tvrzením, že Židé v Německu mohou žít, že jsou zde v bezpečí. "Kdyby existovaly koalice s AfD, musel bych říct: 'Teď je čas Německo opustit'," poznamenal však dále.

Schuster pravicově populistickou až radikální stranu kritizuje opakovaně. Na konci října po jejím úspěchu v zemských volbách v Durynsku hovořil o její "laciné rasistické propagandě". "Kdo volí AfD, volí cestu k nedemokratickému Německu," řekl tehdy.

Schuster i další Židé jsou přesvědčeni o tom, že AfD poštvává proti menšinám a navíc někteří její představitelé relativizují holokaust. Na mysli mají konkrétně třeba šéfa poslanců AfD Alexandera Gaulanda, který hovořil o tom, že doba nacismu je jen "ptačím trusem" na úspěšných německých dějinách, nebo šéfa durynské AfD Björna Höckeho, který kritizoval památník holokaustu v centru Berlína jako památník hanby. Výroků vnímaných jako protižidovských se ale dopustila i řada dalších politiků strany.

O antisemitismu se v Německu se zvýšenou intenzitou diskutuje od říjnového útoku pravicového extremisty na synagogu v Halle, který šokoval zemi, jež se dodnes jasně hlásí ke své zodpovědnosti za holokaust.