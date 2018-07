Sex? Už jen s jasným "Ano!". Zákon upravil, jak souložit

Ve Švédsku vstoupil v platnost zákon, podle něhož se považuje za znásilnění každý pohlavní styk uskutečněný bez výslovného souhlasu. Zatímco ochránci práv žen se radují, kritici nechápou, jak to bude v praxi fungovat.

Hrozí, že se švédská trojka stane v zemi svého původu byrokratickým peklem plným papírování? Tak strašné to nebude. Navzdory různým zprávám nebude nutné poskytnout před pohlavním stykem souhlas písemně. Milostný život Švédů by přesto mohl ztratit na romantičnosti a spontánnosti. Jen si to představte - pár přijde po večeři do bytu a zazní třeba následující věty: "Ehm, opravdu to chceš? Z tvého slovního a fyzického projevu jsem na pochybách. Nerad bych skončil(a) v base..." Nesmělí Skandinávci to odteď budou mít ještě těžší. Známá poučka, že ženské Ne znamená ve skutečnosti Ano, je zpochybněna. A neprojeví se to náhodou na porodnosti?

Nové zločiny

Švédští poslanci schválili novou právní normu 24. května jasným poměrem 257 ku 38 hlasům. Platit začala 1. července. Ve světě vzbudila velkou pozornost. Navzdory tomu, že podobné zákony už platí v několika evropských zemích - konkrétně ve Spojeném království, Irsku, Německu, Belgii, Lucembursku, na Kypru a Islandu. Změna spočívá v následujícím: v případě obvinění ze znásilnění už obžaloba nebude muset dokázat, že si podezřelý vynutil sex násilím nebo že oběť byla ve zranitelné situaci. Bude stačit, že nevyjádřila svůj souhlas chováním či slovy. "Pokud se chce osoba zapojit do sexuálních aktivit s někým, kdo zůstává neaktivní a dává nejednoznačné signály, on nebo ona musí zjistit, jestli je druhá osoba svolná," stanovuje se. Zákon zavádí dva nové přestupky: znásilnění z nedbalosti a sexuální zneužití z nedbalosti. Maximální výše trestu jsou čtyři roky vězení.

Sociálnědemokratická vláda Stefana Löfvena úpravou legislativy reaguje na vzrůstající kriminalitu. V roce 2007 bylo ve Švédsku zaznamenáno 12 563 sexuálních zločinů, z čehož bylo 4749 kvalifikováno jako znásilnění. Loni už jich bylo spácháno 21 991, z toho 7369 znásilnění. Zemí otřásl především případ, jenž se odehrál v roce 2013. Soud tehdy nejprve osvobodil tři mladíky, kteří znásilnili patnáctiletou dívku lahví od vína. Verdikt vyprovokoval vznik hnutí Fatta, jež požadovalo změnu zákonů.

Nyní, o pět let později, poté, co se světem přehnala kampaň #MeToo a co do ulic kvůli podobné kauze vyšli Španělé, by něco takového už nemělo být možné. "Mělo by to být jasné. Pohlavní styk by měl být dobrovolný. Pokud není, je ilegální. Když si nejste jisti, zdržte se ho," říká Löfven. Lidskoprávní organizace s ním souhlasí a doufají, že další státy budou Švédsko následovat.

"Většina evropských zemí stále definuje znásilnění na základě fyzické síly, hrozeb a nátlaku. Tyto zastaralé definice působí nezměrné utrpení. Je před námi ještě dlouhá cesta, ale věříme, že toto rozhodnutí předznamená celoevropský posun v legislativě i celkovém přístupu," uvedla Anna Blusová z Amnesty International. Neziskovka doufá, že ve Švédsku nyní bude možné postihnout více případů znásilnění. Tamní advokátní komora je ale kritická. "Nepovede to k novým usvědčením. Nová legislativa neusnadňuje dokazování, protože žalobce musí pořád dokázat, že zločin byl spáchán, a musí dokázat úmysl," upozorňuje její šéfka Anne Rambergová.

Předvolební trik?

Laiky zajímá především to, jak se určí, že něco souhlas je a něco už ne. Někteří navíc vládě vyčítají, že přijetí zákona je pouhým populistickým krokem před zářijovými parlamentními volbami. Právo a pořádek v nich totiž zřejmě budou hrát velkou roli. Sociální demokraté sice podle průzkumů zůstávají nejsilnější stranou, na paty jim ale šlapou protiimigrantští Švédští demokraté, které by mohlo volit až dvakrát více lidí než před čtyřmi lety.