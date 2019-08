Sjíždět z dálnice se nesmí. Tyrolsko zavedlo novinku pro řidiče

Rakouská spolková země Tyrolsko si pochvaluje zákazy sjezdů z dálnic, které v některých úsecích zavedla o prázdninových víkendech pro tranzitní dopravu. Podle informací tyrolského hejtmana Günthera Plattera policisté zpět na dálnici poslali dosud na 3000 aut.

Tyrolsko toto opatření zavedlo kvůli řidičům, kteří vyhledávali objížďky po menších silnicích, aby se vyhnuli zácpám na dálnicích, případně placení mýtného. "S ucpanými průjezdy měst a vesnic, přes které se někdy nemohli dostat ani záchranáři, už problémy nemáme," citují rakouská média z prohlášení, které tento týden vydal hejtman Platter. "Od té doby, co jsou v platnosti zákazy sjezdu z dálnic, nebyly téměř žádné problémy na silnicích, které vedou před dotyčné obce," uvedl.

Zákaz sjezdů z dálnic platí v Tyrolsku v oblasti Innsbrucku a také v obcích Patsch a Gries u brennerské dálnice. Omezení platí vždy od sobotního rána do nedělního večera až do půlky září. Příští týden s ním ale řidiči kvůli státnímu svátku musí počítat už od středečního rána. Podobné zákazy zavedla i spolková země Salcbursko na dálnici A10, kudy motoristé jezdí do Slovinska nebo Itálie. Nejde se tak vyhnout poplatkům za průjezd Taurským a Katschberským tunelem.

Opatření rakouských úřadů kritizovalo zejména Bavorsko.