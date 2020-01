Škola zakázala žákům stěžování. Usiluje o pozitivní přístup

Polská základní škola ve městě Tychy zakázala svým žákům reptat, naříkat a stěžovat si. Vedení se pravděpodobně inspirovalo u vzdělávacího zařízení ve Varšavě, kde platí podobné nařízení. Takové praktiky mají děti naučit optimismu.

O případu informovala polská televize TVN 24 s tím, že si žáci mnoha polských škol stěžují na přehnané množství zkoušek, písemek a domácích úkolů. "Škola chce naučit optimismu, a to jak žáky, tak učitele a rodiče. Zákaz naříkání platí od školního prahu," dodala.

"Vždy vysvitne otázka, zda stojí za to naříkat, anebo si hledět něčeho pozitivního," zdůraznila ředitelka školy Krystyna Jakubowska. Celý postup vysvětlila jako metaforický dopad symbolického zákazu. Podobně to vidí také jedna z učitelek Aneta Purchalová, podle které by se měli zaměřit na to dobré a pozitivní.

Národní povahový rys

Takzvaným naříkáním jsou však podle odborníků Poláci celosvětově proslulí. Dokonce jde podle psychiatra Marka Juraszeka o jeden z povahových rysů národa. Údajně je tak člověk, který si na něco neustále stěžuje, lépe akceptovaný ve společnosti a příliš se nenosí věta "Mám se dobře".

"Poláci o sobě po staletí rádi píšou, že jsou špinaví, nepořádní a že nerespektují pravidla. Všichni to známe. Je to ustálené polské vnímání vlastní společnosti," potvrdil sociolog Adam Leszczyński. Dodal však, že záleží na sociální vrstvě, protože třeba střední třída už tolik nenaříká.

Podle ředitelky by se měl podobný zákaz objevit po celém světě. Současně ale popřela, že by se chystala přistoupit k trestům za porušení zákazu.