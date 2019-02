Škola zrušila na nátlak rodičů hru o Darwinově teorii evoluce

V anglickém hrabství Cheshire zrušila jedna z místních základních škol divadelní hru o britském přírodovědci Charlesi Darwinovi a jeho teorii evoluce. Škola se tak rozhodla na základě stížností ze strany některých křesťanských rodičů. Jiní ale označili rozhodnutí za ostudné. Informoval o tom server The Independent.

Ve hře pro děti od sedmi do jedenácti let měli hrát samotní žáci. Někteří rodiče ale škole hrozili tím, že svému dítěti účast ve hře nepovolí. Pobouřila je zejména jedna scéna, ve které se vysmívalo biskupovi. Nekřesťanská škola se nakonec pod nátlakem rozhodla muzikál s názvem Darwin Rocks zrušit.

To však vyprovokovalo druhý tábor rodičů, který považuje rozhodnutí za nepřijatelné a ostudné. Obviňují školu z toho, že brání jejich dětem ve vzdělání. "Vnímám to jako velký krok zpátky. Nevypadá to jako nestranné ani jako správné rozhodnutí," citoval The Independent Alana McDonalda, jednoho z rodičů, který chce produkci hry obnovit.

"Podle mě je to něco, o čem by se měly děti učit. Vymazat takovou historii a nahradit ji něčím prázdným je směšné. Myslím si, že jde o lehce skrytý pokus zastřít vědecké skutečnosti na úkor náboženských názorů. Osobně se domnívám, že to je hanebné," dodal McDonald, který je vědcem zaměstnaným ve státním sektoru.

"Je to prostě nepřijatelné, aby náboženské fundamentalistické názory měly takový vliv na veřejné základní škole," přidala se jiná rodička, jež chtěla zůstat v anonymitě. Nespokojení rodiče argumentují také tím, že ve vedení školy panuje střet zájmů, protože předsedou školní rady je místní vikář.

Ředitel školy Simon Kidwell odůvodnil zrušení hry tím, že scéna, v níž vystupuje biskup Samuel Wilberforce, vzbudila u křesťanských rodičů velké obavy. "Mysleli jsme, že by byl problém to přepsat. Teď se mi však zdá, že možná šlo o unáhlené rozhodnutí. Mohli jsme se více snažit, abychom to přizpůsobili ke spokojenosti všech. Rodičům jsem se omluvil a v příštích letech návrat této hry jistě zvážíme. Musíme se ujistit, aby byl scénář upraven tak, aby byl přijatelný pro všechny," řekl ředitel.