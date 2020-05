Slavný projev britského premiéra vyburcoval lid k víře ve vítězství

"Nemohu vám slíbit nic než krev, dřinu, pot a slzy," prohlásil britský politik Winston Churchill ve svém projevu 13. května 1940 před sněmovnou poté, co se stal premiérem. "Budeme bránit náš ostrov za jakoukoli cenu, budeme bojovat na plážích, budeme bojovat na polích, ve městech i v kopcích, ale nikdy se nevzdáme," burcoval Churchill veřejnost v době, kdy Británii reálně hrozila německá invaze. I díky jeho odhodlání a řečnickým schopnostem se Británie vrátila do hry a nakonec stála na straně vítězů.

Český přepis celého projevu si je možno přečíst například zde.

Churchill za druhé světové války vrátil Britům víru ve vítězství. Země v době jeho projevu měla za sebou několik vojenských neúspěchů v Evropě a čekala ji potupná evakuace vojska z Dunkerque a bitva o Británii. Churchill se pak jako předseda vlády spolu s dalšími spojeneckými politiky zasloužil o porážku Německa.

Když pak po německé kapitulaci 8. května 1945 v projevu prohlásil "Je to vaše vítězství!", posluchači jej přerušili výkřiky: "Ne, to je vaše vítězství!" Muž, který byl v politice až do začátku druhé světové války považován spíš za arogantního politika se sklony k alkoholismu, si během pěti let definitivně získal místo v historii. Samorostlého Churchilla, jehož život byl naplněn vzestupy i pády, označili jeho krajané v rozsáhlém průzkumu v roce 2002 za největšího Brita všech dob.