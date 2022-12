Slovem roku je podle lexikografů z Oxfordu výraz goblin mode - druh lenivosti

Slovem roku v anglofonním prostředí se podle vydavatelů oxfordských slovníků stal výraz goblin mode. Označuje "typ chování, které je neomaleně požitkářské, líné, lajdácké nebo chamtivé, obvykle způsobem, který odmítá společenské normy nebo očekávání", uvedla agentura AP. Termín se v poslední době často objevoval v souvislosti s nekončící pandemií covidu-19.

Termín goblin mode se poprvé objevil v roce 2009 na twitteru. Do češtiny by se dal přeložit jako skřetí režim.

"Skřetí režim je, když se probudíte ve dvě hodiny ráno a jdete do kuchyně jen v dlouhém tričku, abyste si udělali divnou svačinu, třeba roztavili sýr na slaných krekrech," řekl listu The Guardian Dave McNamee, jehož tweety o výrazu goblin mode se na jaře staly virálními. Goblin mode podle něj není identita, ale spíše stav mysli. "Je to o naprostém nedostatku estetiky. Protože proč by se měl skřet starat o to, jak vypadá? Proč by se měl skřet starat o prezentaci?" dodal.

"Skřetí režim je tak trochu opakem snahy o sebezdokonalování," řekla deníku Juniper, která si nepřála uvést své příjmení. "Myslím, že právě takovou energii dáváme do roku 2022 - všichni jsou teď tak trochu divocí a šílení," dodala.

Na sociální síti TikTok se výraz objevuje u videí se vším možným od kouření marihuany, nebraní léků až po "hromadění divných věcí pro případ, že by došly". V jiných videích je spojován se ženami bez make-upu a v nesourodých teplákových soupravách, které mluví do kamery ve stylu zpovědnice.

Goblin mode je podle listu přímým odklonem od trendu "cottagecore", který zahrnoval pastelové barvy, klidné scenerie a předvádění domácích dovedností, jako je pečení a vyšívání. Cottagecore vzkvétal pod vlivem étosu vytěžit co nejvíce z toho, o čem se mnozí lidé domnívali, že bude jen několik nudných týdnů doma. Ale jak se pandemie prodlužovala a chaos současných událostí se prohluboval, lidé se cítí systémem podvedeni a odmítají tuto estetiku, uvedl list.

"Vzhledem k roku, který jsme právě zažili, 'goblin mode' rezonuje s námi všemi, kteří se v tuto chvíli cítíme poněkud zdrceni," řekl předseda Oxford Dictionaries Casper Grathwohl.

Letos poprvé vzešlo slovo roku z hlasování veřejnosti, která mohla vybírat ze třech finalistů určených lexikografy z Oxford Languages. Kromě výrazu goblin mode do finále postoupily termíny metaverse, tedy tedy futuristický digitální svět, a hashtag #IStandWith (stojím po boku), který se používá pro vyjádření podpory vybraným lidem.

Golbin mode v hlasování získal 93 procent z více než 340 000 odevzdaných hlasů. Tato volba je podle AP důkazem, že svět je zneklidněn po letech pandemických zmatků a obrovských změn v chování a politice, které přinesly sociální sítě.

Encyklopedická společnost Merriam-Webster minulý týden označila za slovo roku v anglicky hovořících zemích výraz gaslighting. Ten se používá pro označení způsobu psychické manipulace nebo citového zneužívání, při kterém se pachatel snaží zasít pochybnosti ve vybraném jedinci.

Loňským slovem roku vydavatelů oxfordských slovníků byl výraz vax, tedy slangová zkratka pro vakcínu. Ta se loni stala slovem roku i u encyklopedické společnosti Merriam-Webster.