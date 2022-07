Slovensko má v zásobnících dostatek plynu pro celou příští zimu, řekl ministr

Slovensko má v zásobnících uskladněno dostatek zemního plynu na celou příští topnou sezonu, řekl v úterý novinářům tamní ministr hospodářství Richard Sulík. Státní plynárny SPP už dříve začaly nakupovat také norský plyn a zkapalněný zemní plyn v zájmu snížení závislosti země na dodávkách suroviny z Ruska.

"Mohu oznámit, že Slovensko má plynu dostatek na celou příští topnou sezónu, tedy až do konce března 2023. Tento plyn se nachází v slovenském vlastnictví a je fyzicky na Slovensku v zásobnících," oznámil Sulík.

Dodal, že za stávající situace nedojde k žádným omezením pro odběratele. "Plynu na Slovensku bude dostatek, Slovensko má druhé nejvyšší zásoby plynu v Evropě," uvedl.

Sulík řekl, že Slovensko má v zásobnících uskladněno množství plynu, které odpovídá 49 procentům roční spotřeby země. Podle ministra by země zvládla i případné zastavení dodávek suroviny z Ruska. Německo se obává, že po ukončení stávající údržby plynovodu Nord Stream 1, který vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa a který je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do EU, plyn tímto potrubím kvůli sporu mezi Ruskem a Západem už nepoteče.

Podle generálního ředitele SPP Richarda Prokypčáka by se riziko ohledně zásobování odběratelů plynem na Slovensku zvýšilo pouze v případě selhání alternativních tras dovozu suroviny. "Jediné riziko je riziko solidarity. My stále počítáme s dodávkami z jihu i severu," řekl šéf SPP, které jsou největším dodavatelem plynu na Slovensku. Prokypčák dodal, že od října bude Slovensko odebírat plyn také z Itálie.

V minulosti Slovensko nakupovalo zemní plyn zejména z Ruska, který do země proudil hlavně plynovodem přes Ukrajinu. Nyní SPP hlásí krácení dodávek ruského plynu o 70 procent, už v červnu ruská plynárenská společnost Gazprom oznámila snížení dodávek plynu na Slovensko o polovinu oproti původnímu plánu.

Slovenské ministerstvo hospodářství spolu s SPP připravují opatření, na jehož základě domácnostem v příštím roce ceny zemního plynu plynu stoupnou méně než pro případ plného promítnutí tržních cen suroviny do regulovaných cen pro rodiny. Domácnosti budou moci podle staršího oznámení Sulíka uzavřít s SPP čtyřletý kontrakt, na jehož základě jim plyn v průběhu čtyř let zdraží dohromady o 76 procent, z toho o asi třetinu v roce 2023. Regulované ceny plynu pro domácnosti se na Slovensku mění zpravidla jednou ročně, rozhoduje o nich energetický regulační úřad.