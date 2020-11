Slovensko po plošném testování zaznamenalo úbytek nových případů koronaviru

Slovensko po víkendovém plošném otestování obyvatel na koronavirus zaznamenalo v pondělí nejnižší přírůstek počtu potvrzených případů nákazy za poslední týden. Vyplývá to z úterních informací slovenského ministerstva zdravotnictví, které také oznámilo dalších 16 úmrtí na plicní formu nemoci covid-19.

V pondělí na Slovensku, které má téměř 5,5 milionu obyvatel, přibylo 1727 na koronavirus pozitivně testovaných osob. To je nejnižší počet nových případů nákazy od začátku minulého týdne. Vůbec nejvyšší denní přírůstek infikovaných, a to 3363 osob, odhalily laboratoře minulý týden ve čtvrtek.

Slovensko o víkendu otestovalo na koronavirus dvě třetiny svých obyvatel. Antigenní testy odhalily 38 359 nakažených, kteří by měli nastoupit do karantény. Údaje z celostátního testování nejsou započítány do běžné statistiky nakažených, do které Bratislava zařazuje výsledky přesnějších laboratorních PCR testů.

Onemocnění covid-19 podlehlo dosud na Slovensku 235 lidí. Země do statistik zahrnuje úmrtí na plicní formu covidu-19, což je určováno pitvou.

Slovensko má v současnosti 49 064 aktivních případů nákazy. V nemocnicích je hospitalizováno 1327 pacientů s covidem-19, z nich 96 bylo napojeno na umělou plicní ventilaci.