Slovensko rozdá části žáků poukázky na nákup výpočetní techniky

Slovensko rozdá vybrané skupině žáků základních a středních škol příspěvek 350 eur (8250 korun) na nákup notebooku nebo tabletu s klávesnicí. Na tiskové konferenci to v úterý řekla vicepremiérka Veronika Remišová, která projekt označila za krok ke zlepšení digitálních zručností mladých Slováků. Nárok na poukázku bude mít 152 tisíc žáků, tedy zhruba pětina jejich celkového počtu. Program bude země financovat z evropských fondů.

Nárok na dotaci na výpočetní techniku bude mít každý nynější žák prvního ročníku středních škol a pak také žáci ze sociálně slabšího prostředí. O příspěvek, jehož výše odpovídá více než čtvrtině průměrné měsíční mzdy na Slovensku, budou muset rodiče požádat.

"V minulosti šly peníze určené na digitalizaci oligarchům na předražené IT projekty, my z eurofondů pomáháme rodinám a investujeme peníze do zručností a budoucnosti dětí na Slovensku," uvedla Remišová k projektu, který představila sedm měsíců před termínem předčasných parlamentních voleb.

Na projektu poskytování příspěvků na nákup výpočetní techniky spolupracuje stát s Digitální koalicí, jejíž zakládajícím členem je také asociace, která sdružuje přední společnosti v oblasti informačních a komunikačních technologií. Následné obchodování s technikou, která bude zakoupena za státní příspěvek, by měla omezit registrace zařízení.

Loni na jaře Remišová ohlásil projekt v hodnotě zhruba 70 milionů eur (1,65 miliardy korun) na vyškolení seniorů na používání informačních a komunikačních technologií včetně předání tabletů absolventům kurzů.