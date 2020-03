Slovensko volilo změnu, její výsledná podoba ale není jasná

Slovensko zvolilo změnu a začíná novou éru se šéfem dosud opozičního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti (OLaNO) Igorem Matovičem, které přesvědčivě vyhrálo sobotní parlamentní volby. Napsal to slovenský tisk, který také poukázal na volební ztráty dosud dominantní vládní strany Směr - sociální demokracie (Směr-SD). Sociální demokraté expremiéra Roberta Fica po čtyřech předchozích vítězstvích už páté volby v řadě nevyhráli a patrně skončí v opozici. Listy spekulují nad podobou změny, která Slovensko čeká.

"OLaNO drtivě porazilo Směr i opozici. Slovensko mění kurz. Doprava?" napsal list Pravda k vítězství OLaNO, které dostalo ve volbách čtvrtinu ze všech hlasů voličů.

Podle listu Sme vítěznému hnutí k volebnímu úspěchu pomohl vhodně zvolený marketing, když Matovič dobře reagoval na negativní témata ve společnosti a zároveň se označil za osobu, jež tyto problémy dokáže přinejmenším pojmenovat. "Země žádá zásadní změnu. Navzdory ničivému propadu stran končící koalice není jasné, jaká ta změna má být. Vítězství OLaNO sice znamená výhru opozičních sil, ale charakterem hnutí, skladbou jeho kandidátní listiny i způsobem politického zápasu jde stále o antisystémový hlas," dodal.

Nejčtenější slovenský list Nový čas za nejpravděpodobnější možnost označil vznik koalice čtyř stran, která by ve 150členné sněmovně měla dohromady 95 poslanců, tedy ústavní většinu. Vznik takové koalice upřednostňuje Matovič.

List Pravda soudí, že čtyřkoalice s účastí strany Za lidi exprezidenta Andreje Kisky by mohla bezproblémově fungovat pouze v případě, že Kiska potlačí své ego. Deník připomenul Kiskovo vyjádření před volbami, že se šéfem hnutí Jsme rodina, které by rovněž mohlo být součástí nové vlády, by vstoupil do koalice jen v nejnutnějším případě.

Hospodárske noviny napsaly, že zatím nikdo nedokáže říct, jakým premiérem dosud svérázný politik Matovič bude. "Jaká bude jeho vláda? Bude mít pravicový, nebo levicový ekonomický program? Co udělá se školami či zdravotnictvím? Může překvapit a země bude jásat. Ale stejně mohou být za rok předčasné volby. Možná i dříve," uvedl deník.

Podle listu Denník N zatím není jasné, jak bude Matovič vystupovat ve jménu Slovenska, protože dosud jen protestoval proti korupci. "Udržitelnost budoucí vlády bude ohrožovat nestandardní chování jejího předsedy, ale i vnější události, na jejichž řešení dosud neprokázal žádný talent. Víme ovšem, že na své voliče umírněností zapůsobí jen stěží," poznamenal deník.

Listy poukázaly na skutečnost, že OLaNO není tradičním hnutím s pevnými stranickými strukturami a že před volbami na kandidátní listinu zařazuje různé osobnosti. "OLaNO je těžce definovatelný 'slepenec'. Na jedné straně se ocitli ultrakonzervativci s ekologové a liberálové," napsal list Pravda, podle kterého nejvíce slyšet bude konzervativní křídlo hnutí. OLaNO obsadí ve 150členné sněmovně 53 křesel.