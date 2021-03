Slovensko zavedlo nejpřísnější omezení od propuknutí koronaviru

Na Slovensku ve středu začala platit dosud nejpřísnější omezení od propuknutí koronavirové nákazy. Večer a částečně v noci není až na výjimky povoleno vycházení, v platnosti zůstaly další restrikce volného pohybu a jiná karanténní opatření. Policie ohlásila nepřetržité kontroly osobních vozidel na velkých hraničních přechodech se sousedními zeměmi, některé menší přechody zůstávají uzavřené. Slovensko čelí silné druhé vlně epidemie, během které se nemocnice dostaly na hranici svých kapacit a země v přepočtu na obyvatele zaznamenala největší přírůstky úmrtí na covid-19 na světě.

Nově od 20:00 do 1:00 následujícího dne platí na Slovensku zákaz vycházení. Výjimka se vztahuje například na cestu do a ze zaměstnání či k lékaři. Do práce by nadále měli jezdit jen ti zaměstnanci, kteří nemohou pracovat z domova, při přesunech potřebují potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus.

Až na výjimky lidé mohou do přírody znovu jen v rámci okresu, kde bydlí. V nejpostiženějších regionech k tomu potřebují test na koronavirus, pokud nebyli očkováni proti covidu-19. Nouzový stav, který umožnil zavedení zmíněných opatření, platí na Slovensku prozatím do 19. března. Omezení ale stejně jako dříve, kdy zákon neumožňoval zavést nepřetržitý zákaz vycházení, neplatí mezi 1:00 a 5:00.

Na Slovensku zůstává z rozhodnutí hlavního hygienika uzavřena řada prodejen a provozů služeb. Od příštího týdne budou školky a první stupeň základních škol otevřeny už jen pro děti zaměstnanců, kteří nemohou pracovat z domova. Zároveň by v obchodech a hromadné dopravě mělo být povinné nošení respirátorů.

Slovenská policie ohlásila další zintenzivnění kontrol dodržování nařízení a rovněž osobní dopravy na hraničních přechodech se sousedními zeměmi. Cestující ze zahraničí zpravidla musejí nastoupit po příjezdu na Slovensko do karantény. Toto opatření se nevztahuje kromě jiných na řidiče v nákladní dopravě či na obyvatele příhraničních oblastí, kteří dojíždějí za prací na Slovensko nebo do okolních zemí.

Kvůli zhoršující se epidemické situaci a přetížení nemocnic začátkem týdne zpřísnilo omezení také Česko. Lidé musejí zůstávat ve svém okresu, platí ale výjimky pro cesty do práce, k lékaři nebo na úřad. Zavřely se školky a zbývající otevřené školy a také další obchody a provozovny služeb. V hromadné dopravě, obchodech a na dalších frekventovaných místech musejí lidé povinně nosit respirátory, případně nanoroušky.