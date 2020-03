Slovinsko hlásí první případ nákazy novým koronavirem

Slovinsko se stalo další evropskou zemí, která potvrdila nákazu novým typem koronaviru na svém území. Na večerní tiskové konferenci to podle portálu 24ur oznámil slovinský ministr zdravotnictví Aleš Šabeder. Řekl, že pacient přicestoval do Slovinska přes sousední Itálii z Maroka. Země dosud provedla 352 testů na případnou přítomnost koronaviru.

"Vypadá to, že je to důležitý případ. Zdá se, že se daná osoba nakazila v Maroku," uvedla na stejné tiskové konferenci Maja Sočanová ze slovinského institutu pro veřejné zdraví. Nakažený nejprve ve Slovinsku navštívil svého praktického lékaře, který ho poslal na infekční kliniku do Lublaně. Nemocný, který vykazuje evidentní znaky spojované s koronavirovou infekcí, před hospitalizací pobýval v zemi několik dní.

"Od chvíle, kdy se tento pacient vrátil do Slovinska, uteklo již několik dní...takže musíme identifikovat osoby, které s ním byly v kontaktu...abychom zabránili šíření infekce," dodala Maja Sočanová.

Slovinsko si již pro případ rozšíření nákazy připravilo nemocniční pokoje v izolaci a vyzvalo občany, aby se snažili mnohem pečlivěji dodržovat veškeré hygienické návyky. Mnoho zdravotnických zařízení v zemi již v posledních dnech zakázalo či omezilo návštěvy.