Smířená královna. Přání Harryho a Meghan respektuje

Britská královská rodina respektuje přání prince Harryho a jeho ženy Meghan a dohodla se na přechodném období, během kterého bude pár trávit čas v Británii i v Kanadě. Po pondělní schůzce s Harrym a dalšími členy rodiny to oznámila královna Alžběta II., přičemž rozhovory označila za velmi konstruktivní. Podle médií panovnice svým netradičně osobním vyjádřením dala najevo, že rodině svého vnuka umožní větší nezávislost na monarchii.

"Krizový summit", jak odpolední schůzku na panství Sandringham označila britská média, královna svolala kvůli oznámení z minulé středy, v němž Harry a Meghan oznámili záměr opustit pozici "předních" představitelů monarchie. Tento plán vyvolal řadu nejrůznější otázek, na které nyní britský dvůr hledá odpovědi.

"Moje rodina a já naprosto podporujeme touhu Harryho a Meghan vybudovat si nový život jakožto mladá rodina. Ačkoli bychom preferovali, kdyby zůstali plnohodnotnými funkčními členy královské rodiny, respektujeme a chápeme jejich přání žít jako rodina nezávisleji a při tom zůstat váženou součástí mojí rodiny," uvedla královna po schůzce, které se účastnil i Harryho starší bratr princ William a jeho otec princ Charles.

"Harry a Meghan dali jasně najevo, že nechtějí být ve svých nových životech závislí na veřejných financích. Dohodlo se proto, že nastane přechodné období, během něhož... budou trávit čas v Kanadě a ve Spojeném království," pokračuje prohlášení.

Agentury Reuters a AP tato slova vykládají tak, že královna se rozhodla splnit přání vévody a vévodkyně ze Sussexu. Podle deníku The Guardian zase Alžběta královskému páru "poskytla zdráhavé požehnání" a zároveň podpořila jejich rozhodnutí, ačkoli jasně uvedla, že chtěla, aby oba naplno zůstali součástí královské rodiny.

Osobní prohlášení od královny

Komentátoři mimo jiné upozorňují na netradiční formulace, které královna zvolila. Svého 35letého vnuka a jeho 38letou manželku v prohlášení označuje především jako "Harry a Meghan", nikoli jejich oficiálními tituly, jak je zvykem. "Je to od královny pozoruhodně upřímné a neformální, takřka osobní prohlášení," soudí zpravodaj BBC Jonny Dymond.

Schůzka v Sandringhamu byla pro Alžbětu první příležitostí probrat současnou situaci osobně s princem Harrym, který je šestý v pořadí následnictví na trůn. Podle zákulisních vyjádření Harry a Meghan prohlášením z minulého týdne o ústupu z popředí královské rodiny zaskočili své příbuzné včetně samotné hlavy státu a svým rozhodnutím zbytek rodiny zklamali. Vévoda a vévodkyně však uvedli, že krok učinili po několika měsících interních diskusí a že chtějí nadále plně podporovat "Její Veličenstvo královnu".

Meghan den po zveřejnění zlomového komuniké odcestovala zpět do Kanady, kde po předchozí několikatýdenní dovolené zůstal její osmiměsíční syn Archie. Do rozhovorů v Sandringhamu se údajně měla zapojit po telefonu, není ale jasné, zda se tak nakonec stalo.

Právě z Kanady chtějí podle informací britských médií vévoda a vévodkyně ze Sussexu učinit svůj druhý domov poté, co by se odpoutali od svých současných rolí. Meghan ještě jako herečka prožila sedm let v Torontu během natáčení populárního seriálu Kravaťáci, v němž hrála jednu z hlavních postav.

Ačkoli pondělní vývoj nastínil, jak by se mohlo postavení Harryho a Meghan vyvíjet, detaily ohledně jejich budoucích rolí či jejich hospodaření zůstávají nejasné. Buckinghamský palác dává najevo, že chce odpovědi nalézt co nejdříve, podle AP ale zdůrazňuje, že jakékoli rozhodnutí nebude možno ihned převést do praxe.

"Jsou to komplikované záležitosti, které musí moje rodina vyřešit, a kus práce je ještě před námi, nicméně jsem požádala, aby se konečných rozhodnutí dosáhlo v příštích dnech," uvedla britská královna.