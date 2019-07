Šmoulinka či strašák do zelí. Socha Trumpové vyvolává smíšené pocity

Nedaleko slovinské Sevnice byla v pátek odhalena hrubě opracovaná dřevěná socha americké první dámy Melanie Trumpové, která v tomto pětitisícovém městečku na jihovýchodě země vyrůstala. Dílu, které si objednal americký konceptuální umělec Brad Downey, se ale dostalo smíšeného přijetí. Někteří kritici na sociálních sítích sochu označili za "strašáka do zelí". Lokální tisk citoval místní obyvatele, podle nichž je takové zpodobnění manželky amerického prezidenta Donalda Trumpa nedůstojné.

Sochu mávající Trumpové v životní velikosti vyřezal z lipového dřeva motorovou pilou místní lidový umělec Aleš Župevc. Doprovází Downeyho výstavu v metropoli Lublani o slovinských kořenech Melanie Trumpové.

Vzhledem k tomu, že autoři se zjevně nesnažili o věrné zobrazení podoby ženy šéfa Bílého domu, ani sama lublaňská galerie si podle agentury Reuters patrně není jistá, jak moc brát dílo vážně. "Možná se až příliš snažíme najít smysl věcí, které mohou být jen bláznivinou. Kdo ví?" uvedla galerie.

The Guardian - Scarecrow’ statue of #MelaniaTrump unveiled in #Slovenia to mixed reviews. #FLOTUS #FirstLady #USA 🥺😳😲🤦🏻‍♀️💆🏻🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/u7exu6LfA7