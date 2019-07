Smrt na hudebním festivale. Příčina se neví

Během hudebního festivalu Tomorrowland v Belgii, který je jednou z největších akcí elektronické hudby, se zhroutil návštěvník z Indie. Později zemřel v nemocnici. Informovala o tom dnes agentura AFP s odvoláním na organizátory festivalu a lékařské zdroje.

Sedmadvacetiletý muž upadl již v pátek do bezvědomí. Záchranáři ho převezli do nemocnice v Antverpách, kde se ho ale již nepodařilo oživit. Pitva by měla proběhnout v pondělí. Organizátoři Tomorrowlandu ve svém prohlášení uvedli, že "se zármutkem musí oznámit úmrtí jednoho z hostů". Příčina smrti zatím není známá.

V loňském roce se na festivalu neudělalo dobře 26leté ženě, rovněž z Indie, a později v nemocnici zemřela. Zemřela rovněž i česká účastnice festivalu a obě oběti měly v krvi stopy drogy extáze. Podle médií nicméně za jejich smrtí stála kombinace mnoha faktorů.

Na Tomorrowland každoročně během dvou červencových víkendů dorazí kolem 400.000 návštěvníků, kteří si chtějí poslechnout největší hvězdy elektronické a taneční hudby.