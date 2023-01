Snažíme se získat čas, říká o protestech v Lützerathu česká aktivistka.

Jedním ze stovek demonstrantů, kteří se snaží bránit západoněmeckou osadu Lützerath před zbořením kvůli rozšiřování hnědouhelného dolu, je dvacetiletá dívka z Česka. Své jméno sdělit nechtěla a o sobě řekla pouze to, že v Česku se angažuje v ekologickém hnutí Limity jsme my. Prohlásila, že aktivisté nyní bojují o čas, protože za šest týdnů skončí sezona kácení, což by demolici Lützerathu odložilo o celé měsíce.

Přímo v Lützerathu, který demonstranti obsadili, česká aktivistka není, působí v asi dva kilometry vzdálené vesnici Keyenberg, kde si ekologičtí aktivisté vybudovali podpůrný tábor. Zde nyní organizují doprovodné protesty. "Zrovna ve čtvrtek se konal průvod, který šel z vesnice směrem do Lützerathu, zúčastnili se ho i zástupci německých mládežnických organizací," řekla.

Do okolí Lützerathu, kde zatím žádné jiného Čecha nepotkala, se vydala, protože to považovala za nezbytné. "Věděla jsem, jak důležité to je. Je to tady na hranici dolu a tohle je poslední bašta odporu proti jeho rozšiřování, tak jsem to chtěla podpořit," řekla.

To, že policie demonstraci v Lützerathu označuje za nelegální, protože pozemek osady patří energetické společnosti RWE, považuje jen za jednu stranu mince. "Samozřejmě, on to na papíře je jejich pozemek, ale způsob, jakým ho získali, podle mě v pořádku není. Lidé, kteří tam dříve bydleli, měli na výběr, že je vyvlastní stát, nebo přijmou nabídku RWE, která to od nich odkoupí. Obyvatelé byli zahnáni do slepé uličky," řekla.

Češka rovněž tvrdí, že přístup policie k demonstrantům je nejen nehumánní, ale také nelegální. "V Německu je vyhláška, že pro odstranění člověka z výšky nad 2,5 metru musí být lezecký policista," řekla s tím, že lezci tam skutečně jsou, ale ne vždy na snášení aktivistů spolupracují. "Je to neskutečně nebezpečné, aby se snažili sundat člověka z velké výšky bez vyučeného člověka," uvedla.

Policie podle Češky rovněž podniká nelidské kroky, aby protestujícím jejich počínání zkomplikovala. "Policie odřízla aktivisty od přístupu k vodě a jídlu, slíbila přitom nechat (v Lützerathu) kuchyň, což ale nesplnila," řekla. Kritizovala také to, že kolem osady policie rozmístila silné reflektory. "Navozují v noci takové světelné podmínky, jako by tam byl den. Hádám, že účelem je aktivisty spánkově deprivovat," řekla.

Osud Lützerathu se zdá být zpečetěn, neboť na jeho demolici se RWE loni dohodla se spolkovou vládou Olafa Scholze a také s regionální vládou Severního Porýní-Vestfálska. Aktivisté včetně české demonstrantky se s tím ale smířit nechtějí. "Za mě je ideální cíl to, aby se demolice zastavila," řekla. Osobně současné protestní akce vnímá spíše jako snahu získat čas.

"Po šesti týdnech skončí kácecí sezona, což znamená, že v ten moment RWE nebude moci kácet stromy a budou další měsíce a měsíce k vyjednávání, kdy se bude moci všemožnými způsoby bojovat proti demolici," řekla. Kácení stromů je v Německu obecně zapovězeno od 1. března do konce září. A na to se nyní řada demonstrantů soustředí.

Za velkou motivaci k protestům považuje Češka pocit bezpráví, který aktivisté kvůli rozšiřování dolu pociťují. Na jejich náladě se ale negativně projevuje špatné počasí. "Na místě je fakt mizerné počasí, místy je hodně silný déšť, v centrech je všude bahno," řekla. Velká očekávání aktivisté proto spojují se sobotou, kdy je plánována velká demonstrace povolená úřady. "Očekává se minimálně 3000 až 4000 lidí," uvedla s tím, že to by protestům mohlo dodat nový impulz. Účast přislíbila i švédská aktivistka Greta Thunbergová.

Policie s vyklízením Lützerathu začala ve středu ráno. Zásah ale zpočátku doprovázely násilnosti, kdy aktivisté házeli na policisty kamení, dlažební kostky, dělobuchy a také několik zápalných lahví. Situace se postupně uklidnila, ale nadále je napjatá. "Teď je to poklidnější než včera. Včera se bojovalo o každou píď, dnes mají obě dvě strany zaujatou pozici, je to spíše styl obléhání než aktivního boje," dodala Češka.