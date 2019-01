Sněžení v Bavorsku i Rakousku ustalo, situace zůstává vážná

Obyvatelé jižního Bavorska, Rakouska a také části východního Švýcarska si v pátek po týdnu mohou oddechnout od nepřetržitého hustého sněžení, což vítají záchranáři a technické složky pracující na zpřístupnění odříznutých míst. Večer ale podle meteorologů začne opět sněžit a s výjimkou krátkého víkendového oteplení, kdy bude možné počítat i s deštěm, bude sněžit do poloviny nadcházejícího týdne.

Mezitím stav přírodní katastrofy vyhlásil na jihu Bavorska čtvrtý zemský okres. "Úřady nyní koordinují nasazování záchranných a pohotovostních sil a mohou také o mimořádnou pomoc požádat například spolkovou armádu," řekl představitel okresu Bad Tölz-Wolfratshausen Josef Niedermaier. Tento okres se s vyhlášením krizového stavu přidal k okresům Miesbach, Berchtesgadener Land a Traunstein, které stav katastrofy zavedly již dříve.

Přívaly sněhu už několik dní komplikují dopravu. Zatím není jasné, kdy se v jižním a východním Bavorsku plně obnoví železniční doprava, protože železničáři snahu o protažení některých zasypaných a zavátých tratí vzdali. O nic lepé to nevypadá ani na silnicích, jež vedle závějí blokují také popadané stromy, které tíhu sněhu nevydržely.

Two villages in southern Bavaria, Germany have been cut off due to heavy snow and fallen trees. Jo pic.twitter.com/AamsQJGLr6