Soud: Lotyšsko v kauze šéfa centrální banky porušilo pravidla EU

Lotyšsko porušilo pravidla Evropské unie, když odvolalo šéfa lotyšské centrální banky Ilmárse Rimšévičse, který byl zároveň členem Rady guvernérů Evropské centrální banky (ECB). V souladu s očekáváním o tom rozhodl Soudní dvůr EU. Rimšévičs byl loni v únoru kvůli podezření z korupce dočasně zbaven svých pravomocí. Lotyšsko tak zůstalo mimo hlasování na jednání ECB.

Lotyšsko podle soudu neposkytlo sebemenší důkaz, že by se Rimšévičs dopustil korupce. "Může být nezbytné rozhodnout o dočasném suspendování guvernéra pro účely vyšetřování. Přípustné je to ovšem za předpokladu, že existují dostatečné náznaky, že se dopustil vážného pochybení. Lotyšsko neposkytlo žádné důkazy, které by podpořily obvinění Rimšévičse z úplatkářství," uvedl soud.

V rámci ECB jde o bezprecedentní kauzu. Guvernér lotyšské centrální banky byl zadržen v únoru loňského roku a celé měsíce mu bylo bráněno ve jmenování nástupce, který by Lotyšsko zastupoval v ECB.

Lotyšsko dal k soudu jak Rimšévičs, tak ECB. Argumentovali tím, že odvolání šéfa centrální banky bez prokázání viny je vážným pochybením, které porušuje nezávislost centrální banky.

Přestože Rimšévičs ve sporu zvítězil, do funkce šéfa centrální banky už se nejspíš nevrátí. Lotyšské úřady mu odňaly bezpečnostní prověrku a zakázaly mu opustit zemi, což jsou podmínky pro tuto práci, upozornila agentura Reuters. Kromě toho jeho funkční období v tomto roce končí. Čeká ho také soudní projednávání údajné korupce.

Prokuratura tvrdí, že Rimšévičs se v roce 2012 dohodl na úplatku 500 tisíc eur (12,8 milionu Kč v dnešním kurzu) s akcionáři banky Trasta Komercbanka výměnou za pomoc při řešení problémů s finančními regulátory. Akcionáři navíc podle prokuratury Rimšévičsovi už v roce 2010 zaplatili dovolenou na Kamčatce. Pokud bude shledán vinným, hrozí mu trest odnětí svobody až na 11 let.

Lotyšská centrální banka je nezávislou institucí, Rimšévičs je v jejím čele od roku 2001. Od ledna 2014, kdy Lotyšsko přijalo euro, je členem Rady guvernérů ECB.