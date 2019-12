Soud nařídil Belgii, aby přijala děti bojovníků IS

Soud v Bruselu nařídil belgické vládě, aby pomohla dostat se do Belgie deseti dětem, jež se narodily v Sýrii příslušníkům teroristické organizace Islámský stát (IS) s belgickým občanstvím. Informuje o tom agentura Reuters.

Soud uvedl, že děti ve věku od sedmi měsíců do sedmi let musejí být do Belgie dovezeny v příštích šesti týdnech. Nyní pobývají v uprchlickém táboře Al-Húl na severovýchodě Sýrie. Pokud vláda těmto dětem neposkytne konzulární pomoc a nevystaví jim potřebné doklady, čeká ji podle soudu pokuta ve výši 5000 eur (asi 127 600 korun) denně za každé dítě. Vláda se proti tomu může odvolat.

Belgický ministr spravedlnosti Koen Geens ve veřejnoprávním rozhlase řekl, že vláda je ochotná dětem do země pomoci za podmínky, že to nebude muset udělat i v případě jejich matek. Minulý měsíc soud uložil vládě, aby během 75 dnů přijala zpět ženu, jejíž manžel bojoval v řadách IS, a její dvě děti.

V Nizozemsku odvolací soud v listopadu rozhodl, že tamní vláda nemusí aktivně pomáhat návratu desítek dětí, jejichž matky odešly do Sýrie a přidaly se k IS. Jde o 58 dětí s nizozemským občanstvím, všechny jsou mladší 12 let. Změnil tak verdikt soudu nižší instance, který nařídil, že matky Nizozemsko přijmout nemusí, v případě jejich potomků ale musí stát pro repatriaci učinit vše, co je v jeho silách. Proti tomu se nizozemská vláda odvolala.