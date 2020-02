Soud přerušil proces o vydání Assange do USA

Po čtyřech dnech líčení soud v Londýně přerušil ostře sledovaný proces kolem žádosti Spojených států o vydání zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange. Znovu se bude záležitostí zabývat od 18. května, informovala agentura AFP. Právníci se přou například o to, zda by Assangeova extradice porušovala příslušnou britsko-americkou dohodu.

Americká žádost o vydání 48letého australského rodáka se začala naplno projednávat v pondělí. Původně bylo v plánu stání i v pátek, nakonec ale bylo líčení pozastaveno už ve čtvrtek. Proces bude pokračovat třemi týdny jednání od 18. května, verdikt soudkyně Vanessy Baraitserové se čeká až v červnu.

Ve Spojených státech chtějí Assange soudit v 18 bodech obžaloby, podle prokuratury se zapojil do spiknutí s cílem proniknout do vládních počítačů a porušil zákony na ochranu proti špionáži. Obvinění souvisí s aktivitami serveru WikiLeaks, který v posledních letech zveřejnil statisíce utajovaných dokumentů o vojenských a diplomatických krocích USA.

Všech soudních státní z tohoto týdne se Assange osobně účastnil. Australanův právník Edward Fitzgerald ve středu přišel s argumentem, že americká žádost o extradici by měla být zamítnuta, protože dohoda z roku 2003 mezi Londýnem a USA zakazuje vydávání osob ke stíhání za "politické přečiny".

Assange a jeho zástupci prezentují obvinění amerických prokurátorů jako politicky motivované zneužití moci. Zakladatel WikiLeaks se prý choval jako novinář a proto jej chrání první dodatek americké ústavy. Americké úřady ale odmítají, že by byl obětí politické perzekuce. Právník James Lewis, který u londýnského soudu USA zastupuje, v pondělí prohlásil, že Assange není bojovníkem za svobodu slova, nýbrž "obyčejným" zločincem, který ohrozil životy informátorů, novinářů a disidentů v Iráku a Afghánistánu zveřejněním jejich jmen.

Ve čtvrtek Lewis zpochybňoval argument protistrany o politické povaze Assangeových činů. Není podle něj zjevné, že by Australanovi šlo o svržení americké vlády. "Nejen, že WikiLeaks šlo o vyvolání změny, oni tu změnu skutečně vyvolali," reagoval Fitzgerald.

Uvedený server na sebe strhl pozornost médií z celého světa v roce 2010, když publikoval tajné video americké armády zachycující letecký útok v Bagdádu z roku 2007, který zabil desítku lidí včetně dvou reportérů agentury Reuters. Od června 2012 se Assange kvůli hrozící extradici do USA skrýval na londýnské ambasádě Ekvádoru. Jihoamerická země mu ale loni odebrala azyl, načež byl zatčen britskou policií a poslán do vazby za předchozí porušení podmínek kauce.

Příslušný trest si Assange v přísně střežené káznici Belmarsh stále odpykává. Pokud by byl vydán do USA a následně shledán vinným, mohl by být uvězněn i na několik desítek let.