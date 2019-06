Soud zastavil vyšetřování Salviniho za nevpuštění lodi s migranty

Italský soud nařídil zastavit vyšetřování italského ministra vnitra Mattea Salviniho za nezákonné zadržování lodi s migranty, informovala agentura ANSA. Případ se týkal 47 běženců, zachráněných 19. ledna ve vodách Libye lodí Sea-Watch stejnojmenné německé nevládní organice, kteří byli vpuštěni do Itálie až po téměř dvou týdnech čekání na moři. Loď zakotvila v přístavu Katánie až 31. ledna poté, co Řím uzavřel dohodu o rozdělení migrantů do sedmi evropských zemí.

Syrakuský státní zástupce Fabio Scavone následně vyšetřoval, zda ministr vnitra nejednal proti ústavě, nezneužil svých pravomocí a zda migranty na palubě nedržel protiprávně.

Soud v sicilské Katánii nyní ale rozhodl, že loď Sea-Watch 3 plující pod nizozemskou vlajkou "vplula do Itálie jednostranně a bez povolení pobřežní stráže".

"Nebyl to únos, ale jednoduše výzva k pořádku a pravidlům, dobře!" řekl k výroku soudu Salvini, který po nástupu do funkce loni v červnu nechal zavřít italské přístavy pro lodě zachraňující migranty.

"Soudní procesy a vyšetřování mě nezastraší, ale rád vidím, že justice potvrdila, že přístavy mohou být uzavřeny pro pirátské lodi," řekl Salvini s tím, že "bude i nadále bránit hranice".

Vyšetřování čelili i další italští členové vlády, včetně premiéra Giuseppe Conteho a místopředsedy Liugiho Di Maia a ministra dopravy Danila Toninelliho. I v jejich případě soud nařídil vyšetřování ukončit.