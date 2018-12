Soudní dvůr EU si sám rozšiřuje pravomoci, vzteká se Duda

Polský prezident Andrzej Duda obvinil Soudní dvůr Evropské unie z vměšování do vnitřních záležitostí Polska. V rozhovoru poskytnutém serveru Wp.pl unijnímu soudu vyčetl, že si sám rozšiřuje své pravomoci.

Podle mínění nejvyššího představitele polského státu se evropský soudní dvůr právě prostřednictvím takovéhoto rozšiřování pravomocí stále silněji vměšuje do vnitřních politických záležitostí členských států Evropské unie, tedy i Polska.

Nejvyšší soudní instance EU 17. prosince nařídila Polsku, aby okamžitě přestalo uplatňovat zákon, který soudce polského nejvyššího soudu nutí odejít do penze po dosažení věku 65 let. Předtím už v říjnu předběžným opatřením SDE pozastavil platnost tohoto kontroverzního normativního aktu, vrátil do funkcí mezitím penzionované soudce a nařídil nejmenovat soudce nové.

Nový zákon o nejvyšším soudu, který nabyl účinnosti od července, snižoval soudcům věk odchodu do důchodu ze 70 na 65 let. Zástupci polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) tento krok hájili s tím, že je potřeba zefektivnit práci justičního orgánu a zbavit se zkorumpovaných soudců. Jeho kritici v něm naopak viděli nástroj, jak poslat na odpočinek nepohodlné soudce, včetně předsedkyně nejvyššího soudu Malgorzaty Gersdorfové.

Duda k verdiktu Soudního dvora EU řekl, že Polsko musí jako členský stát rozhodnutí vrcholné justiční instance unie respektovat. "Ale samozřejmě můžeme také vyjádřit svůj názor," poznamenal. "Soud (Soudní dvůr Evropské unie) zašel příliš daleko," zdůraznil.

Mimo jiné také kritizoval 20 členů nejvyššího soudu původně přinucených sporným zákonem jít do důchodu, kteří se díky říjnovému zásahu evropského soudního dvora mohli vrátit. "To je anarchie," prohlásil Duda.